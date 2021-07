WhatsApp permitirá enviar fotos y videos que desaparecen una vez que son vistos

Con el nombre de 'View Once' ('Ver una vez'), WhatsApp lanzó una nueva función que permite enviar fotos y videos que desaparecen automáticamente una vez que han sido vistos por el destinatario, informó el pasado viernes el portal WABetaInfo.



La novedad está disponible tanto para Android como para iOS en la versión beta actualizada 2.21.140.9.



La característica funciona no solo en chats privados, sino también en grupales, y para utilizarla solo es necesario tocar el ícono para adjuntar/grabar una imagen/video y luego pulsar el botón 'Ver una vez' en la barra de chat.



La aplicación notificará al usuario cuando el destinatario abra la foto o video enviado. Esta información, así como sobre quién ha visto el contenido en un chat grupal, también estará disponible en la sección 'Info. del mensaje'.



Entre tanto, aquellos que usan versiones anteriores de WhatsApp podrán recibir mensajes de este tipo, pero no tendrán la posibilidad de enviarlos.



No obstante, hay que tener en cuenta que WhatsApp no notificará al remitente si un destinatario toma una captura de pantalla de alguna imagen o video. Además, si un usuario comparte ese contenido en un grupo que contiene contactos bloqueados, estos también podrán verlo.