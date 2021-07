Haití: arrestan a médico acusado de ser autor intelectual del crimen de Moïse

Foto: El director de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles Crédito: Reuters

Las autoridades haitianas han anunciado el arresto de un médico que reside en Florida como sospechoso "central" en el ataque armado que costó la vida del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.



El detenido, Christian Emmanuel Sanon, de 63 años y nacido en Haití, aspiraba a ocupar el cargo de presidente del país, según ha precisado en rueda de prensa el jefe de Policía Nacional , Léon Charles.



"Vino en junio en un avión privado con objetivos políticos y contactó con una empresa de seguridad privada para reclutar a las personas que realizaron el acto", contó Charles, que detalló que se trata de la empresa venezolana CTU, con sede en EE.UU., recoge The New York Times.



Según el jefe de Policía, la misión inicial del grupo fue la de proteger a Sanon, pero luego las tareas cambiaron. Muchos de los mercenarios arrestados contactaron con Sanon.



La Policía registró la casa de Sanon y encontró una visera de la agencia antidrogas estadounidense DEA, dos vehículos, 20 cajas de cartuchos, 24 blancos no usados y 4 matrículas de la República Dominicana.



La madrugada en la que se produjo el ataque contra la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe, uno de los atacantes gritó que eran parte de una operación de la DEA, lo que fue después desmentido por la agencia antidrogas.



Sanon es el tercer arrestado nacido en Haití con lazos estadounidenses. Otros 18 detenidos son colombianos, en su mayoría militares retirados.