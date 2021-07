Tragedia en Bangladesh: más de 50 muertos por el incendio de una fábrica

Más de 50 personas fallecieron en el incendio de una gran fábrica de alimentos y bebidas en un hecho ocurrido el pasado jueves por la noche en la ciudad de Rupgani, ubicada solo a 24 kilómetros de Dhaka, la capital del país.



Según Debasish Bardhán, sub director del Servicio de Bomberos y Defensa Civil, hasta fueron 52 los cuerpos encontrados entre los 5 pisos del establecimiento. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que se encontraban dentro de las instalaciones de la empresa al momento en el que el fuego empezó.



Según los testigos, algunas personas intentaron salvarse sin éxito saltando desde el techo del edificio. Además, otros 30 individuos resultaron heridos por el incendio y fueron atendidos en un hospital donde recibieron la atención médica correspondiente.



En total, la fábrica incendiada emplea a 7000 trabajadores entre los cuales, hay muchos menores de edad.



Los familiares de los trabajadores se concentraron en las afueras de la impresionante escena, varios de ellos con fotos de sus seres queridos.



"Tres personas murieron al saltar del edificio para escapar del fuego y se han recuperado cuerpos carbonizados", comentó Mustain Billah, administrador del distrito de Narayanganj. Por su parte, el oficial Abdullah Al Mamun agregó que ya se inició una investigación para encontrar a los responsables de provocar el incendio.



Este no es el primer episodio del estilo, ya que en el 2012 al menos 117 personas fallecieron en el incendio de otra empresa en el mismo lugar. A su vez, en otro hecho se consumió una fábrica textil en la ciudad de Mirpur, dónde tenían instalaciones Gap, Next y H&M.