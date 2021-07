Una mujer belga se infectó simultáneamente con dos cepas de Covid-19

Investigadores belgas informaron de un caso inédito de una nonagenaria fallecida en marzo de Covid-19, después de haber sido infectada simultáneamente por dos variantes diferentes, la Alpha (británica) y la Beta (sudafricana.



"Este es uno de los primeros casos documentados de coinfección con dos variantes preocupantes del SARS CoV 2", dijo la bióloga molecular Anne Vankeerberghen, autora del estudio, citada en un comunicado del Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID).



El 3 de marzo de 2021, la mujer de 90 años, sin antecedentes médicos particulares y no vacunada, fue admitida en un hospital de la ciudad belga de Aalst, según este estudio del caso, presentado ante el congreso y revisado por los pares de su comité de selección.



La nonagenaria, que dio positivo de Covid-19 a su llegada, presentaba inicialmente "un buen nivel de saturación de oxígeno y ninguna señal de dificultad respiratoria", según el ECCMID. Sin embargo, "rápidamente desarrolló síntomas respiratorios agravados y murió cinco días más tarde", relata el comunicado.



Según la bióloga del hospital OLV de Aalst, "es difícil decir si la coinfección por dos variantes desempeñó un papel en el rápido deterioro del estado de la paciente".



En pruebas exhaustivas y mediante secuenciación, el hospital descubrió que había sido infectada con dos cepas del virus SARS CoV 2, causante del Covid-19: una originaria de Gran Bretaña, llamada Alpha, y la otra inicialmente detectada en Sudáfrica, llamada Beta.



"Las dos variantes circulaban en Bélgica en la época (marzo de 2021), entonces es probable que la mujer fuera coinfectada por dos personas diferentes. Desgraciadamente no sabemos como resultó contaminada", añadió la doctora Vankeerberghen.



Hasta la fecha, "no ha habido otros casos publicados" de coinfecciones con dos variantes, señala la investigadora Vankeerberghen, que considera "crucial" seguir secuenciando y estudiando un fenómeno "probablemente subestimado".



Dos casos de personas infectadas con dos variantes diferentes presentes en Brasil fueron reportados en enero en un estudio, que "aún no ha sido publicado por una revista científica", según el ECCMID.