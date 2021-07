España: hay un cuarto detenido por el asesinato de Samuel Luiz Muñiz

El sospechoso de participar del asesinato del joven gay es un hombre de entre 20 y 25 años, dijo la policía que aún no confirma que se trató de un crimen de odio.



El pasado martes ya fueron detenidos tres jóvenes -dos chicos y una chica- como presuntos autores del crimen de Samuel Luiz Muñiz, un auxiliar de enfermería de 24 años fallecido el sábado de una paliza en esa ciudad de Galicia, en el noreste de España.



Según explicó la policía a AFP, el cuarto detenido es un muchacho de entre 20 y 25 años, sospechoso de homicidio.



El arrestado, según la policía, es "amigo de los otros tres", y al igual que estos, "no conocía a la víctima". Una circunstancia ésta por la que las autoridades no se aventuran aún a afirmar que haya sido un crimen homófobo, y mantienen abiertas "todas las hipótesis".



Samuel Luiz fue encontrado inconsciente cerca de una discoteca por los golpes sufridos. Los servicios de socorro intentaron reanimarlo durante horas, pero finalmente el joven falleció el sábado por la mañana.



La investigación continúa y el caso se mantiene bajo secreto de sumario.



Samuel Luiz Muñiz, de padre brasileño y nacido en Brasil, fue golpeado en la calle por varias personas a lo largo de 200 metros, y de acuerdo con los primeros elementos de la autopsia falleció por un traumatismo craneoencefálico grave causado por una patada en la cabeza, indicó la prensa local.



Su padre, Maxsoud Luiz, indicó al canal español Antena 3 que su hijo se encontraba con tres amigas en el momento del suceso.

El crimen desató una ola de indignación en España y suscitó manifestaciones de repulsa en Madrid y La Coruña, justo cuando se acababa de celebrar la semana del Orgullo LGTBI.



Su círculo más cercano asegura que los agresores actuaron por pura homofobia y lo agredieron a gritos de "maricón".