Variante Delta provoca un rebrote en países que tenían la pandemia bajo control

Los brotes desatados por la nueva variante Delta de coronavirus siguen creciendo en países que parecían tener la situación controlada y que transitan el verano con una alta tasa de vacunación, como las naciones europeas e Israel, mientras que en Rusia, donde el porcentaje de dosis aplicadas es más bajo, esta nueva ola además volvió a marcar un nuevo récord diario de muertes.



Uno de los casos paradigmáticos del nuevo escenario es Israel, uno de los territorios que más rápido avanzó en la inmunización pero que registró más de 500 positivos en las últimas 24 horas por primera vez en más de tres meses.



El portal de noticias israelí Ynet, citando a fuentes del Ministerio de Salud, afirmó que más de la mitad de los nuevos casos correspondían a niños en edad escolar.



A diferencia de rebrotes anteriores, la cartera sanitaria no reportó muertes asociadas al virus en las últimas 24 horas, signo de la eficacia de los fármacos ante la variante Delta, considerada más contagiosa.



El otro ejemplo que expone el avance de esta mutación es Reino Unido, donde los casos siguen en aumento: se informaron 28.773 positivos, la cifra más alta desde el 29 de enero, aunque 37 fallecimientos, un número relativamente bajo.



El Gobierno británico aceptó que por la variante Delta los casos podrían llegar a 100.000 por día, pero igual ratificó el avance del levantamiento de las restricciones en Inglaterra, que incluirá el fin de las "burbujas" en las escuelas.



El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó ayer que Inglaterra dará el paso final de su levantamiento gradual de las restricciones impuestas en diciembre pasado el 19 de julio, cuando dejará ser obligatorio el uso del barbijo y el distanciamiento social.



La variante Delta también se expande por Rusia, que a diferencia del Reino Unido e Israel tiene cifras bajas de vacunación dentro de su población, lo que se traduce en números altos de fallecidos.



El país registró 737 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia, que elevaron el acumulado a 139.316, la cifra más alta para un país de la zona Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Ante esta situación, las autoridades reclamaron a la población que extreme las precauciones y que respete las restricciones impuestas para intentar contener la propagación del virus.



Otros países europeos también exhiben una curva epidemiológica ascendente por la variante detectada por primera vez en India.



Portugal registró este martes 2.170 nuevos contagios, casi el doble del número informado hace dos semanas.



La variante Delta es la más prevalente con una frecuencia relativa de casi el 90% en la última semana de junio, según un informe del Instituto Nacional de Salud (Insa) y difundido por el sitio web portugués Público.



Ante esta situación, Portugal retomó los cierres perimetrales en las áreas más afectadas y no descarta tomar medidas adicionales en plena temporada de turismo.



El Gobierno de Cataluña se sumó a otras regiones de España y reimpuso restricciones al ocio nocturno que no sea al aire libre, apenas tres semanas después de su reapertura, ante el aumento de casos de coronavirus entre jóvenes no vacunados y la creciente preocupación de una disparada en las curvas de contagios.



Otra región sensiblemente afectada es Lacio, donde se encuentra la capital italiana Roma, y con más de un tercio de los nuevos contagios de coronavirus que corresponden a la variante Delta.



Con esta tendencia, el asesor de Salud regional Alessio D'Amato prevé que la mutación se volverá predominante en agosto, informó el diario romano Il Messaggero.



Una situación similar vive Alemania, con casi la mitad de los positivos detectados que ya corresponden a la mutación Delta, anunció la Asociación de Laboratorios Acreditados en Medicina (ALM).



En Asia, Indonesia informó un doble récord de casos y muertes por coronavirus y Bangladesh otro de contagios, en un agravamiento de la situación sanitaria en dos de los países del continente más afectados por la variante Delta.



En los países donde no circula esta mutación de forma comunitaria la situación es mucho más diversa.



Los casos estimados de Covid-19 repuntaron 22% en México, según el corte semanal más reciente informado por las autoridades, en lo que es el tercer rebrote en lo que va de la pandemia y el segundo del año.



En la misma línea, el Gobierno de Cuba reportó un nuevo récord de contagios con 3.591 positivos en un día, un panorama epidemiológico que alertó al presidente Miguel Díaz-Canel, quien dijo trabajar “con urgencia para habilitar nuevas capacidades hospitalarias” en Matanzas, una de las regiones de la isla más afectadas.



Por el contrario, Chile informó la cantidad de casos diarios más baja del año y la menor desde el 27 de diciembre pasado, con 1.885 nuevos positivos y 39 fallecidos.



En Uruguay, en tanto, el descenso en cantidad de contagios y en hospitalizaciones llevó a las autoridades a anunciar un retorno gradual a las aulas en todos los niveles educativos a partir del próximo lunes.