Detuvieron a tres personas por el brutal asesinato a un joven homosexual

Tres jóvenes fueron detenidos en España por la muerte a golpes de un homosexual en La Coruña, un crimen que desató manifestaciones de repulsa, indicó la policía local."La investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos. No se descartan más detenciones en próximas horas", añadió.Samuel, un auxiliar de enfermería de 24 años, fue hallado inconsciente cerca de una discoteca de La Coruña (en la zona de Galicia) luego de haber recibido una paliza el sábado a la madrugada, consignó la agencia AFP.Los servicios de auxilio no lograron reanimarlo tras los golpes recibidos, y el sábado por la mañana falleció.El crimen desató, este lunes, una gran manifestación de repulsa en Madrid, donde miles de jóvenes se congregaron en la Puerta del Sol con la bandera arcoíris del Orgullo, que se celebró la semana pasada, y con lemas como "Justicia para Samuel". En La Coruña también hubo una manifestación en protesta por el crimen cometido.El lunes, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que "no está excluida ninguna hipótesis, ni el delito de odio ni cualquier otro"."Confío en que la investigación de @policía dé pronto con los autores del asesinato de Samuel y esclarezca los hechos. Fue un acto salvaje y despiadado. No daremos ni un paso atrás en derechos y libertades. España no lo va a tolerar", tuiteó por su parte el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.