Videos: demolieron la parte que seguía en pie del edificio colapsado en Miami

Mediante un operativo con explosivos, los especialistas demolieron en la noche de este domingo la parte del edificio Champlain Towers South que había sobrevivido al trágico derrumbe en Miami que por el momento acumula la triste cifra de 24 muertos y 121 desaparecidos, que siguen siendo buscados entre los escombros.La operación se realizó mediante un colapso programado con detonaciones secuenciales con cartuchos explosivos para que la estructura cayera sobre su propio eje y no afectara la zona en la que trabajan los rescatistas.

Por la enorme nube de polvo derivada de la demolición, en las cuadras aledañas solicitaron mantener puertas y ventanas cerradas, además de tener los aires acondicionados apagados, para que no se infiltrara en los hogares.Apenas disipada esa nube y asentados los nuevos escombros, se espera que los rescatistas continúen trabajando, aunque ya sin el peligro de derrumbe que tenía el sector de la construcción que no había caído.

No solo había preocupación por una posible inminente caída del edificio, sino que además se espera para las próximas horas la llegada de la tormenta tropical Elsa a las costas de Florida.El frente ya pasó por Cuba y, tras su contacto con las aguas cálidas del Estrecho de Florida podría sumar fuerza y, si bien no tendría su centro más potente en Miami-Dade, podría hasta generar marejadas ciclónicas que, ante la fragilidad de la estructura podría haber causado otra tragedia.El nivel de detalle del operativo fue tal, que los bomberos han incluso buscado la posible presencia de mascotas olvidadas en esa parte del edificio, para no arrastrarlas a una muerte inevitable.Para llevar a cabo la demolición, se tuvo que detener la búsqueda de víctimas durante 15 horas. Ahora, los restos del edificio demolido serán retirados de inmediato a fin de que los rescatistas tengan acceso por primera vez al sector de la playa de estacionamiento, que es uno de los centros de la búsqueda.

Con ello podría obtenerse una visión más clara de posibles huecos entre los escombros donde podría haber sobrevivientes.No ha habido rescates de personas con vida desde las primeras horas después del derrumbe del 24 de junio.En los últimos días, por denuncias de los propietarios, se evacuaron otros dos edificios en Miami por posible riesgo de derrumbe. Las autoridades evalúan las estructuras.