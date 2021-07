Demolerán esta madrugada el edificio de Miami por la inminente llegada de "Elsa"

Las cuadrillas de demolición se preparan esta noche para demoler el resto del edificio de apartamentos que colapsó parcialmente en el sur de Florida, antes de la llegada de una tormenta que ha generado preocupación de que la estructura se venga abajo de manera peligrosa. Las autoridades suspendieron el sábado las operaciones de búsqueda y rescate para que las cuadrillas están colocando explosivos en el concreto de la estructura que quedó de pie del edificio Champlain Towers South.La operación conlleva riesgos, pero las autoridades dijeron que era inevitable. La tormenta tropical Elsa se avecina procedente del Caribe y se prevé que azote a Florida el martes por la mañana. La cifra confirmada de muertos es de 24, pero todavía se desconoce el paradero de 121 personas.El operativo se realizará esta misma noche entre las 10 pm y las 3 am por la inminente llegada de la tormenta Elsa y sus peligrosos vientos. “Instamos a los residentes que viven en la zona de refugio en el lugar - entre la calle 86 y 89 y la avenida Abbott y la costa - a permanecer en el interior a partir de ahora”, informó la policía.“El polvo es un subproducto inevitable de todo tipo de demolición. Como medida de precaución, le recomendamos que cierre todas las ventanas, puertas y tomas de aire, que cubra cualquier otra abertura que pueda permitir la entrada de polvo en su apartamento, casa o edificio, y que ponga el aire acondicionado en recirculación”, indicó a los vecinos la Policía.El jefe adjunto del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, dijo a los familiares de las víctimas que era necesario poner fin a la operación de búsqueda por medidas de seguridad, debido a que las obras podrían provocar el colapso de la estructura. Si eso sucede, comentó, “simplemente se va a derrumbar sin previo aviso”.En una transmisión en video de las declaraciones de Jadallah a los familiares de los desaparecidos, se escuchó a una mujer decir que era “devastador” que suspendieran la búsqueda. La mujer preguntó si los rescatistas podrían al menos trabajar en el perímetro del sitio para no “detener la operación durante tantas horas dolorosas”.Con la tormenta tropical Elsa amenazando el Caribe y ante los pronósticos de que llegue al estado en los próximos días, el gobernador de Florida Ron DeSantis dijo que el edificio en Surfside es “inestable” y “endeble estructuralmente” por lo que la demolición es lo más prudente.“Si el edificio es derribado, esto protegerá a nuestros equipos de búsqueda y rescate, dado que no sabemos cuándo pueda venirse abajo”, afirmó DeSantis en una conferencia de prensa el sábado por la mañana.Los temores de un derrumbe espontáneo de antemano habían dificultado la búsqueda en sectores cercanos a esa sección y los movimientos detectados el jueves por la mañana obligaron a suspender la búsqueda durante 15 horas.Jadallah detalló que los restos del edificio demolido serán retirados de inmediato a fin de que los rescatistas tengan acceso por primera vez al sector de la playa de estacionamiento, que es uno de los centros de la búsqueda. Con ello podría obtenerse una visión más clara de posibles huecos entre los escombros donde podría haber sobrevivientes.