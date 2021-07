Un "ojo de fuego" en el mar: una fuga de petróleo provocó un gran incendio

Van 8 hrs desde que se reportó el incendio cerca de la plataforma Ku-Charly, en El Golfo de México y ni @Pemex, ni su director Octavio Romero Oropeza han informado nada al respecto.

Este video tomado por pilotos muestra la magnitud del derrame de petróleo. pic.twitter.com/aC86NROgz3 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) July 2, 2021

Las llamas de color naranja brillante que saltaban del agua y se asemejaban a lava fundida fueron descriptas como un "ojo de fuego" en las redes sociales debido a su forma circular.El incendio, que ocurrió en la superficie del océano al oeste de la península de Yucatán en México, rugió a muy poca distancia de una plataforma petrolera de Pemex. Según detallaron, el incendio comenzó en un oleoducto submarino que se conecta a una plataforma en el desarrollo petrolero insignia de Pemex, Ku Maloob Zaap, el más importante de la compañía.Ku Maloob Zaap es el mayor productor de petróleo crudo de Pemex y representa más del 40% de sus casi 1,7 millones de barriles de producción diaria. Está ubicado justo por arriba del borde sur del Golfo de México.Pemex aseguró que no se reportaron heridos y que la producción del proyecto no se vio afectada después de que la fuga de gas se encendió alrededor de las 5:15 de la mañana (hora local). Se extinguió por completo a las 10:30, informó Reuters. La compañía investigará la causa del incendio. Los trabajadores de la empresa utilizaron nitrógeno para controlar el fuego.Ángel Carrizales, jefe del regulador mexicano de seguridad petrolera, ASEA, escribió en Twitter que el incidente "no generó ningún derrame", pero no explicó ni dio detalles de qué era lo que se estaba quemando en la superficie del agua.Pemex, que tiene un largo historial de accidentes industriales importantes en sus instalaciones, agregó que también cerró las válvulas del ducto de 12 pulgadas de diámetro. "La turbomáquina de las instalaciones de producción activa de Ku Maloob Zaap se vio afectada por una tormenta eléctrica y fuertes lluvias", según un informe de incidente de Pemex compartido por una de las fuentes de Reuters.Los desastres naturales en el mar, especialmente los derrames de hidrocarburos, tienen efectos graves en el medio ambiente ya que ocasionan la muerte de la biodiversidad, daños severos en manglares, contaminación de suelo y agua, afectando de manera considerable el equilibrio ecológico.La empresa petrolera sufre desde hace años una crisis de deuda, que asciende a 113.957 millones de dólares, y de producción, con 1,7 millones de barriles diarios, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se propuso reflotarla como parte de su plan de autosuficiencia energética.