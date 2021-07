India superó las 400.000 muertes y la variante Delta se expande en el mundo

Desde el inicio de la pandemia, India superó los 400.000 muertos por coronavirus debido a un rebrote impulsado en las últimas semanas, en parte, por la variante Delta. La cual es considerada como la más contagiosa, generando récords de casos y la reimposición de restricciones.



Según el último informe oficial, el país asiático registró 400.312 decesos. Cabe destacar que India tiene más de 1.300 millones de habitantes.



fallecimientos en poco más de un mes. A raíz de un rápido ascenso atribuido a la variante Delta y al exceso de confianza del Gobierno del primer ministro Narendra Modi, después de anunciar que el país había superado la pandemia en enero.



Actualmente, el número de contagios diarios disminuye de forma significativa y muchas restricciones se fueron levantando, lo que hace temer nuevos rebrotes en los próximos meses.



Otro país donde esta variante se expandió con fuerza es Rusia. Este viernes, las autoridades descartaron imponer un confinamiento de la población pese a haber tenido un récord de 679 nuevas muertes por cuarto día consecutivo.



"Nadie quiere confinamientos y la idea de aplicarlo no ha sido tratada", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. A su vez, agregó que para que eso no ocurra, deben vacunarse todos lo más rápido posible.



El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus informó que la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia asciende a 136.565. Mientras que los contagios de la última jornada fueron 23.218, la cifra más alta desde mediados de enero cuando el país salía de una segunda ola de coronavirus.



Estos récords negativos no modificaron tampoco la normativa sobre la organización de eventos multitudinarios, como el caso de la Eurocopa en San Petersburgo, la segunda mayor ciudad del país, donde durante esta jornada se disputó un encuentro de cuartos de final entre España y Suiza.



Por su parte, las autoridades de República Checa anunciaron que endurecerán las condiciones de entrada al país debido a la expansión de la variante Delta, según indicaron fuentes oficiales.



No obstante, el país europeo más afectado por esta mutación es Reino Unido, que vio un aumento de casi cuatro veces en los casos de la variante Delta en menos de un mes.