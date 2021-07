Advierten que "es lento el ritmo de vacunación" en el mundo

Así lo advirtió la organización Aids Healthcare Foundation (AHF), en el marco de la campaña Vacunar nuestro mundo (VOW).



AHF responsabilizó asimismo a las naciones ricas de limitar el acceso a los fármacos y a las farmacéuticas de no compartir tecnología.



Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sólo una de cada diez personas en América Latina y el Caribe fueron vacunadas completamente contra la Covid-19, situación que empeora en África, explicaron hoy en un zoom realizado con medios de prensa.



AHF subrayó que “las naciones ricas se han asegurado la mayor parte del suministro de vacunas y las empresas farmacéuticas se rehúsan a compartir tecnología”.



En este sentido, se manifestó este martes el canciller Felipe Solá en una de sus intervenciones, por Zoom, en la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G-20, que se realiza en la ciudad italiana de Matera.



Solá abogó por “redoblar los esfuerzos para garantizar la vacunación masiva en todo el mundo, y promover acuerdos voluntarios de licencias que permitan las transferencias de conocimientos y tecnologías necesarias para producir las vacunas en todos los continentes”.



AHF señaló que "la decisión de las naciones ricas limita el acceso a las vacunas a países de bajos ingresos aumentando el riesgo de que variantes más virulentas o de Preocupación del SARS-CoV-2 continúen devastando a la humanidad".



“Países como México, Argentina y Brasil, ya poseen la infraestructura necesaria para desarrollar vacunas", afirmó Miguel Pedrola, director científico para América Latina y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation (AHF), organización que trabaja en la respuesta, atención y tratamiento del VIH/Sida.



Y agregó: "Estos y otros países cuentan con personal e instalaciones calificados que requerirían adaptaciones mínimas para establecer los controles de calidad necesarios para poner en marcha la producción de la vacuna; sólo necesitamos que los líderes mundiales hagan lo correcto y los laboratorios renuncien a las patentes”.



AHF hizo hincapié en que el ritmo de vacunación es lento, “lo cual permite que siga la transmisión masiva del virus y la aparición de nuevas variantes”.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene clasificadas ya siete “Variantes de Interés” para el SARS CoV-2 (Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa y Lambda) y cuatro “Variantes de Preocupación”, (Alpha, Beta, Gamma y Delta), siendo éstas últimas las de mayor transmisibilidad, con presencia de casos en personas más jóvenes, peor evolución y mayor gravedad.



La AHF pidió a los líderes mundiales, en particular a los que integran el G-20, “que hagan lo necesario para proteger a toda la humanidad y se comprometan a aportar 100.000 millones de dólares para financiar el esfuerzo global de vacunación”.



Además, solicitó que apoyen la propuesta de la Organización de Comercio (OMC) para renunciar a la protección de las patentes en todas las vacunas contra la Covid-19.



El presidente de AHF, Michael Weinstein, expresó que "los países de bajos ingresos han recibido menos del 1% del total de las más de 950 millones de dosis que se han administrado en el mundo. Al ritmo actual de vacunación, tomaría 5,8 años inmunizar con dos dosis al total de la población mundial", que actualmente asciende a 7.837 millones de personas.



Para el desarrollo de las vacunas, los gobiernos contribuyeron con 8.600 millones de dólares, las organizaciones sin fines de lucro con casi 1.900 millones, mientras que sólo 3.400 millones provienen de las empresas farmacéuticas, agregaron.



Guillermina Alaniz, directora de Incidencia de AHF resaltó que "los estados y los contribuyentes han hecho todos los esfuerzos aportando la mayor cantidad de recursos; la codicia y la avaricia sólo provocarán más muertes evitables”.



La campaña Vacunar Nuestro Mundo (VOW por sus siglas en inglés), busca "generar conciencia contra la evidente inequidad en el acceso a las vacunas de Covid19", según AHF.



La iniciativa, que se lanzó en 45 países, busca “sonar las alarmas” para evitar un escenario aún más catastrófico si no se da un acceso igualitario a las vacunas Covid-19 a todos los países, en especial a los más pobres, agregó.



La OMS estima que se necesitan 11.000 millones de dosis de vacunas para inmunizar al 70% de la población mundial.



El “Prospecto Económico 2021 del Banco Mundial” informó que desde el comienzo de la pandemia más de 100 millones de personas fueron empujadas a la pobreza extrema y se esperan 50 millones más hacia fines del año 2021.



También afirmaron que, en el mundo, ya se perdieron 250 millones de puestos de trabajo y los precios internacionales de los alimentos aumentaron un 20% entre enero de 2020 y enero de 2021.