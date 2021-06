Miami: Son 18 los fallecidos tras el derrumbe del edificio

Seis cuerpos más fueron descubiertos entre la noche del martes y la tarde del miércoles entre los escombros del edificio de apartamentos derrumbado en Florida, dijeron las autoridades, cuando la búsqueda de más de 140 personas desaparecidas entró en su séptimo día.



La cifra oficial de muertos ahora es de 18 después de que la mayor parte de un edificio en la ciudad de Surfside, en el área de Miami, se derrumbó repentinamente el jueves pasado, pero las esperanzas de que los cientos de rescatistas que peinan el sitio frente al mar encuentren a alguien con vida están disminuyendo.



“Ahora hemos recuperado a cuatro víctimas adicionales. Se han completado doce notificaciones de familiares más cercanos, es decir, cuatro familias aún esperan escuchar”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa.



Dijo que el personal de lo que se ha convertido en una enorme operación de rescate estaba haciendo “todo lo humanamente posible, y algo más, para superar esta tragedia, y lo estamos haciendo juntos”.



El coronel Golan Vach, jefe de una unidad militar israelí que se especializa en operaciones de búsqueda y rescate, le dijo a CNN que su equipo había descubierto los cuerpos mientras examinaban los escombros, encontrando lo que describió como túneles entre los escombros.



En un caso, este espacio se creó entre balcones de apartamentos que se derrumbaron cuando parte del edificio colapsó, dijo.



“Entre ellos quedaba un gran espacio de aire”, dijo Vach. “Nos arrastramos por esos túneles. Llamamos a la gente y, lamentablemente, no encontramos nada”.



Dijo que las esperanzas de encontrar sobrevivientes tanto tiempo después del colapso de la madrugada eran “muy, muy menores. Debemos ser realistas”.



La policía también anunció la identificación de la víctima número 12. Se trata de Hilda Noriega, una mujer de 92 años cuyo cuerpo había sido encontrado ayer.





Sin advertencia



El derrumbe del edificio Champlain Towers South de 12 pisos ha provocado un esfuerzo de búsqueda y rescate que involucró a ingenieros y especialistas de todo Estados Unidos y de lugares tan lejanos como México e Israel.



El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará el lugar el jueves con la primera dama Jill Biden para asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tengan todo lo que necesitan para el esfuerzo de rescate y se reunirán con las familias de las víctimas.



Los residentes de la parte de Champlain Towers South que permaneció intacta informaron que los despertaron alrededor de la 1:30 am (0530 GMT) del jueves por lo que sonaron como truenos que sacudieron sus habitaciones.



“Fue como un terremoto”, dijo a la AFP Janette Agüero, quien escapó del piso 11 de la torre con su familia.



Los equipos de rescate que llegaron momentos después de la caída de la torre ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros.



Pero desde entonces, no se han encontrado otros supervivientes, a pesar de que un gran número de rescatistas peinaban los escombros con la ayuda de perros rastreadores y grullas.



“Actualmente hay 210 personas trabajando en el sitio. El equipo de búsqueda y rescate urbano ha sido aumentado por equipos de todo el estado y de todo el mundo”, dijo Levine Cava el martes.



Los expertos están analizando posibles fallas críticas preexistentes en la estructura de la torre de apartamentos.



Un informe de octubre de 2018 publicado por funcionarios de la ciudad el viernes pasado reveló temores de “daños estructurales importantes” en el complejo, desde la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina hasta las columnas y vigas en el estacionamiento.



En una carta a los residentes en abril, Jean Wodnicki, presidente de la asociación de condominios, describió el deterioro “acelerado” al edificio desde entonces.



Se había programado que las reparaciones comenzaran pronto en el edificio de 40 años, pero no llegaron lo suficientemente pronto.