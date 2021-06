Putin reveló que se vacunó contra el coronavirus con la Sputnik V

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este miércoles que en marzo y abril recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. "Tomé la decisión de ponerme (...) Sputnik V, especialmente porque nuestras Fuerzas Armadas se inmunizan con Sputnik V y soy el Comandante Supremo", dijo el líder ruso en una transmisión mediática en la que respondió preguntas de la ciudadanía.



Putin reconoció que la vacuna le provocó efectos secundarios leves. También confirmó que recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y la segunda, el 14 de abril, y aclaró que por entonces no precisó con qué fármaco anticovid se había inmunizado.



"Realmente me pidieron que no dijera qué fármaco me puse para no crear algunas ventajas competitivas de una vacuna sobre otra", explicó el mandatario, refirió la agencia de noticias Sputnik, y destacó que todas las vacunas rusas son "muy buenas".



En agosto de 2020, el Ministerio de Salud de Rusia registró la primera vacuna en el mundo contra la Covid-19 –Sputnik V– desarrollada por Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.



Después fueron creadas y registradas las vacunas EpiVacCorona, del Centro Vector, y CoviVac, del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov. A inicios de mayo pasado Rusia registró su cuarta vacuna –Sputnik Light– una versión monodosis de la Sputnik V.



"Nos adaptamos a la presión de las sanciones"

Putin señaló que hay aspectos positivos de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia. "No solo nos hemos adaptado a la presión de las sanciones. De alguna manera, hasta nos hicieron bien: reemplazar las tecnologías importadas por las nuestras nos dio un impulso a la producción. Hay otras cosas positivas, como el sistema de pagos MIR y todo el fortalecimiento del sistema financiero", afirmó.



"Y el hecho de que nos asusten o impongan restricciones a los mercados en nuestros bonos y préstamos del gobierno… bueno, tiene aspectos positivos. La deuda agregada total del Gobierno y del sector comercial ha disminuido. En general, esto también tiene ciertos aspectos positivos", añadió.



"El mundo está cambiando y cambiando rápidamente", aseguró Putin, y concluyó: "No importa qué sanciones se apliquen a Rusia, no importa con qué nos asusten, Rusia todavía se está desarrollando, la soberanía económica está aumentando, la capacidad de defensa ha alcanzado un nivel muy alto y, en muchos parámetros importantes, ha superado a muchos países del mundo, y en algunos de ellos, incluso superó a Estados Unidos".