Para Lula, "Bolsonaro perderá las elecciones" porque "se repudia su gestión"

"Bolsonaro va a perder las elecciones en 2022, y no las perderá ante Lula, ante el Partido de los Trabajadores (PT), lo derrotará el pueblo brasileño, que está hasta hasta las narices de tantas tonterías", sentenció Lula en un video divulgado en su cuenta de Twitter.Lula remarcó que el pueblo quiere "reconstruir su esperanza" y que necesita a alguien a quien le guste Brasil y que gobierne el país pensando en mejorar la vida de las personas.El líder de la izquierda también subrayó que los brasileños "no quieren más odio", y aunque aún no confirmó oficialmente su candidatura electoral, apuntó: "Nuestro Gobierno, en lugar de armas distribuirá libros".Lula parte como claro favorito en todas las encuestas sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2022.Según una encuesta del instituto Ipec divulgada la semana pasada, el exgobernante tiene el 49% de intención de voto, frente a 23% de Bolsonaro, con lo que se encaminaría a triunfar en primera vuelta y eludir el balotaje.Días atrás, Lula, al referirse a la pandemia de coronavirus, sostuvo que 500.000 muertos en Brasil configuraba un "genocidio" atribuible a Bolsonaro.El último reporte sanitario oficial indica que Brasil suma ya 514.000 decesos y 18,4 millones de contagios desde el inicio de la enfermedad, lo que sigue situándolo en el tercer país más afectado, detrás de Estados Unidos y la India.Télam.