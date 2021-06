Foto: Ilustrativa

Inmediatamente alertaron a la Policía, que aún no logró deducir qué ocurrió con los tripulantes, aunque desde un principio se descartó la idea de un asesinato.



"Mis investigadores están trabajando para establecer sus identidades y cómo encontraron la muerte", expresó Trevor Botting, del comisionado de la Policía de Providenciales.



Hasta el momento, sostienen que el barco no tenía Turks and Caicos como destino final, y que era extranjero.



Turks and Caicos es un destino clave para muchos haitianos que intentan escapar de la pobreza de su país, pero también es un lugar usado como punto de transbordo por los traficantes de personas.