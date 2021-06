Covid: Cuba inició ensayos clínicos de vacunación en niños de entre 3 y 11 años

Hoy comenzará el ensayo clínico Soberana-Pediatría en niños de entre tres y 11 años. #CubaSalvaVidas #CubaVivahttps://t.co/2HCCt2cSd5 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 28, 2021

El Gobierno de Cuba empezó un ensayo clínico de las vacunas contra el coronavirus Soberana02 y Soberana Plus en niños y niñas de entre 3 y 11 años, se anunció oficialmente."Hoy comenzará el ensayo clínico Soberana-Pediatría en niños de entre 3 y 11 años", anunció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel vía Twitter.Este lunes, reciben la dosis inicial los primeros 25 niños, entre tres y 11 años, que participan en el ensayo clínico antiCOVID-19, conocido como Soberana Pediatría, publicóYury Valdés, director adjunto de esa institución desarrolladora del proyecto, detalló que a ese último grupo se le hizo un seguimiento a las 24, 48 y 72 horas, así como a una semana de la inmunización.En total, serán vacunados 350, de tres a 18 años, a quienes se les administrará un esquema vacunatorio heterólogo, con dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus, con un espacio de 28 díasCuba avanza en el ensayo clínico de su vacuna anticovid Soberana en la población pediátrica de la isla, comenzando con un grupo de infantes entre 3 y 11 de años de edad, según expresa el cronograma previsto por el Ministerio de Salud Pública.La noticia también la confirmó el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), desarrollador del fármaco en estudio, que ya concluyó su tercera fase de ensayos clínicos en adultos y que aplica actualmente como parte de un estudio de intervención sanitaria en zonas de alto riesgo de transmisión de la Covid-19, informó la agencia de noticias Sputnik.Cuba desarrolla en este momento cinco vacunas, tres de ellas -Soberana 01, Soberana 02, y Soberana Plus- por el IFV; mientras que las restantes (Abdala y Mambisa) están a cargo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).En el caso del proyecto Abdala, el pasado 22 de junio se anunció que alcanzó un 92,28 por ciento de eficiencia con su esquema de 3 dosis, y se convirtió en "el segundo de los candidatos vacunales cubanos que alcanza los requisitos exigidos por la Organización Mundial de la Salud", según un comunicado emitido por el CIGB.El 14 de junio se inició el programa de vacunación en edades pediátricas con un primer grupo de adolescentes entre 12 y 18 años, quienes recibieron Soberana 02 y Soberana Plus en un esquema de tres dosis, como se aplicó en la población adulta.Según datos oficiales, hasta el momento 2.689.157 personas ya recibieron al menos una dosis de alguno de los candidatos vacunales. De ellas ya tienen segunda dosis 1.940.148 y el esquema completo alcanza a 961.917 personas.Por otro lado, la isla registró 2.589 nuevos casos de coronavirus y 1.253 muertos en las últimas 24 horas.