Colapso de edificio en Miami: Había daños estructurales desde hace tres años

Internacionales Hallan el cuerpo de otra víctima y suman cinco los muertos por derrumbe en Miami

El edificio colapsado en Miami necesitaba reparaciones y obras por un valor de más de nueve millones de dólares, incluidos 3,8 millones solo para el garaje y la piscina, que deberían haberse impermeabilizado adecuadamente, lo que no se realizó.Casi tres años antes de que se derrumbara el condominio Champlain Towers frente al mar cerca de Miami, una empresa de ingeniería estimó que las reparaciones importantes que necesitaba el edificio costarían más de 9 millones de dólares, según los correos electrónicos recientemente publicados, según consignó la agencia ANSA.El correo electrónico de la firma Morabito Consultants fue parte de una serie de documentos publicados por la ciudad de Surfside, en el condado de Miami-Dade, mientras continuaban hoy los esfuerzos de rescate en el sitio del edificio derrumbado, entre escombros, donde se confirmó la muerte de cinco personas y 156 siguen desaparecidas, entre ellos, 9 argentinos.Ese informe también relevó "abundantes grietas y desconchados" de columnas, vigas y paredes de concreto en el estacionamiento.El informe no advirtió sobre el peligro inminente de los daños y no está claro si alguno de los daños observados fue responsable del colapso de Champlain Towers South, lo que se está investigando.La estimación de costos mostró que las reparaciones en todo el edificio costarían más de 9,1 millones de dólares, y que el costo del trabajo en el garaje, la entrada y la terraza de la piscina representaría más de 3,8 millones.El trabajo no se había terminado cuando el edificio se derrumbó.El informe anterior señalaba que la impermeabilización debajo de la plataforma de la piscina había fallado y se había colocado incorrectamente en forma plana en lugar de inclinada, evitando que el agua se escurriera."La impermeabilización fallida está causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas", afirmó el informe.Si no se reemplaza "la impermeabilización en un futuro cercano, la extensión del deterioro del concreto se expandirá exponencialmente", acotó el reporte.La firma recomendó que las losas dañadas fueran reemplazadas en lo que sería una reparación mayor.El reporte también señaló que muchos de los intentos anteriores del edificio para reparar las columnas y otros daños con epoxi (una resina especial) se vieron empañados por la mano de obra defectuosa y estaban fallando.Debajo de la plataforma de la piscina "donde la losa había sido inyectada con epoxi, se irradiaban nuevas grietas de las grietas reparadas originalmente", afirmó el informe.Todos estos eran problemas que deberían haberse resuelto rápidamente, dijo Gregg Schlesinger, un abogado especializado en defectos de construcción y ex ingeniero de proyectos de construcción, citado por la prensa local."El edificio nos habla. Nos dice que tenemos un problema grave", dijo Schlesinger. "Todas estas eran señales de alerta que debían abordarse y no se hizo", afirmó.En un comunicado, Morabito Consultants confirmó que su informe "detallaba grietas y roturas significativas en el concreto, que requerían reparaciones para garantizar la seguridad de los residentes y el público".La firma dijo que fue contratada nuevamente en junio de 2020 por Champlain Towers South para comenzar el proceso de recertificación de 40 años que detallaría qué trabajo se necesitaba hacer.