España: un viaje de egresados provocó un brote masivo de coronavirus

Las autoridades sanitarias del país ibérico recomiendan que los grupos de estudiantes que no iniciaron sus viajes no los hagan, porque "el riesgo de transmisión en el mismo entorno en donde se están produciendo los casos es alto".



La primera alarma saltó en Elche, en Valencia, donde se detectaron los primeros 32 contagios al presentar síntomas compatibles con el coronavirus los estudiantes que habían viajado a Mallorca en ferry, en un viaje que tuvo lugar entre los días 12 y 18 de junio.



Este jueves se conoció que el alcance del brote era mayor. Madrid calculó los positivos en 245, hay 49 casos más en Gipuzkoa, donde los estudiantes no viajaron en ferry, sino en avión; la Región de Murcia suma otros 18 casos y Aragón una decena.