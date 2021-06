Derrumbe en Miami: el rescate del hijo de la primera víctima identificada

Cuatro muertos y 159 desaparecidos

Tiene 15 años y fue asistido por un hombre que paseaba a su perro cuando colapsó el edificio. Su mamá, Stacie Fang, de 54 años, murió."No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang-Handler quisieran expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido", dijo la familia en un comunicado.Fang es la primera víctima fatal identificada oficialmente tras la tragedia. Hasta el momento las autoridades informaron que hay al menos cuatro personas fallecidas y otras 159 desaparecidas.Jonah Handler, hijo de Fang, tiene 15 años y es jugador de béisbol en la secundaria Monsignor Edward Pace High School de Miami Gardens. De acuerdo a Miami Local 10, está internado en un hospital.Handler logró ser rescatado de entre la montaña de escombros del edificio gracias a la intervención de Nicholas Balboa, un hombre que había ido a visitar a su papá y paseaba a su perro cuando una parte del complejo se vino abajo en 12 segundos y escuchó gritos pidiendo ayuda."Cuando me acerqué, pude escuchar a alguien haciendo ruido y gritando. Comencé a acercarme al edificio y me subí a los escombros, y pude escucharlo decir que estaba allí, y pude ver su brazo sobresaliendo los escombros y agitando la mano ", dijo Nicholas Balboa, quien vive en Phoenix, a CNBC."Él solo estaba diciendo: 'Por favor no me dejes, por favor no me dejes'. Le dije que no lo íbamos a dejar ", dijo Balboa. "Éramos yo y otra persona. Así que estábamos allí y sentimos que podíamos llegar a él. No se sentía bien dejarlo, especialmente al escuchar que su voz era tan joven".La directora del Departamento Médico del condado Miami-Dade, la doctora Emma Lew, aseguró que habían logrado identificar a tres de los cuatro fallecidos, aunque no detalló sus nombres, según CNN.Una de las personas estaba viva cuando fue trasladada el jueves en la madrugada a un hospital, pero luego falleció, recogió el medio.Según la doctora citada por CNN, están pidiendo a las familias que den detalles de sus allegados desaparecidos, desde marcas características, tatuajes, trabajos dentales y cicatrices.Lew explicó que la identificación de los cuerpos puede ser difícil según el grado de descomposición y la exposición a diversos elementos.En una conferencia de prensa, en la que participaron el gobernador del estado, Ron Desantis, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, se informó de que las cifras se mantienen en cuatro personas muertas, 159 desaparecidas y 120 personas a salvo.El edificio, de 12 plantas y 136 apartamentos y situado en primera línea de playa, se inauguró en 1981 y acaba de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años.En total, 55 apartamentos del edificio se vinieron abajo mientras las personas dormían.En el centro de reunificación familiar que funciona a pocas cuadras de Champlain Towers están empezando a tomar muestras de ADN a personas con familiares desaparecidos para facilitar la identificación cuando se hallen cuerpos entre los escombros, informó el canal de televisión NBC 6.Clarín.