Uruguay refuerza requisitos de ingreso pero vuelven los eventos públicos

Uruguay volverá a reforzar los requisitos de ingreso a su territorio en respuesta a la amenaza que supone la variante Delta del coronavirus, de la cual aún no se registraron casos en el país, mientras el Gobierno anunció que el 5 de julio podrán volver los espectáculos públicos, las fiestas y los eventos sociales.



Todas las personas que ingresen a Uruguay deberán realizarse "una prueba PCR 72 horas antes de embarcar y luego otra al séptimo día del primer test, o en su defecto guardar un aislamiento de 14 días", informó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en conferencia de prensa.



Estos requisitos estaban exceptuados desde el 19 de mayo para las personas vacunadas contra la Covid-19 o aquellos que hubieran cursado la enfermedad en los 90 días previos al ingreso.



"Es una medida de adaptación al tema de la variante Delta", dijo Salinas.



No obstante, el ministro llamó a tomar "con realismo" el escenario de ésta u otras cepas que puedan surgir a futuro "porque van a ingresar al país de alguna manera".



"Tenemos que estar atentos, ser proactivos, pero no dramatizar la situación", apuntó.



Por otra parte, se informó que en julio llegarán a Uruguay 500.000 dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos.



Uruguay se convierte así en uno de los primeros receptores de la donación de 14 millones de dosis que Washington decidió asignar a países de América Latina a través del programa Covax.



El país de 3,5 millones de habitantes que atravesó en abril y mayo el peor momento de la pandemia con récords mundiales de tasas de contagios y muertes vive ahora una mejora de los números de la mano de una intensa campaña de vacunación.



Apoyado en esas mejoras, el Gobierno anunció que el lunes 5 de julio quedarán habilitados los espectáculos públicos, las fiestas y los eventos sociales, en todos los casos, claro, cumpliendo los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud Pública.



La decisión adoptada por la Presidencia, y reportada por el sitio del diario El País, también permite la apertura de las plazas de comidas en los locales comerciales.



Se anticipó, además, que el Gobierno también autorizará la vuelta de las salas de cine en todo el país, con la excepción de Montevideo, Canelones y Maldonado, donde la apertura deberá esperar todavía otros 10 días, hasta el 15.



El regreso será posible también para las ligas de deportes amateur, en tanto que el teletrabajo de empleados de oficinas públicas continúa vigente hasta el domingo 4, cuando se volverá a analizar la situación.