Italia manifiesta "preocupación" por la difusión de la variante Delta

El coordinador del Comité Técnico Científico que asesora al Gobierno italiano en la lucha contra la pandemia, Franco Locatelli, expresó "preocupación" por la variante Delta del coronavirus y señaló que si bien su presencia en ese país es por el momento acotada, "su difusión no se debe subestimar".



Además, en declaraciones a la cadena televisiva SkyTg24, señaló que "una sola dosis de vacuna no cubre adecuadamente contra la variante Delta".



Locatelli planteó que recién el próximo lunes se sabrán los datos de la difusión de la nueva variante en el país, afirmó que por el momento solo se sabe que en la región norteña de Lombardía representa el 4% de los casos y consideró "excesiva" una estimación aparecida en medios de comunicación sobre una supuesta presencia de la variante Delta en el 26% de los nuevos casos.



"De todos modos, su difusión no se debe subestimar", aseveró el coordinador del Comité Técnico Científico que asesora al Gobierno italiano en la lucha contra la pandemia.



"La variante Delta genera preocupación porque es más contagiosa y puede causar enfermedades importantes en sujetos no vacunados o en aquellos que solo tienen una dosis de la vacuna", planteó Locatelli.



Italia ya completó el ciclo de inmunización a 16.947.093 personas, el 31,38% de la población mayor de 12 años, según la última actualización del sitio del Gobierno dedicado a la campaña de vacunación.



Desde el próximo lunes, en medio de una baja sostenida de los casos diarios, Italia dejará de exigir el uso de barbijo al aire libre en todo su territorio.



Hasta esta semana, la pequeña región de Valle de Aosta, en la que viven 124.000 de los 60.000.000 habitantes del país, era la única de las 20 regiones considerada como zona de riesgo medio, pero el ministro de Salud, Roberto Speranza, anunció hoy que pasará a ser zona "blanca" o de riesgo bajo y quedará exenta del uso de barbijo al aire libre.