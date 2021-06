EEUU: Condenaron a 22 años de prisión al ex policía que asesinó a George Floyd

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El ex policía Derek Chauvin recibió este viernes 22 años y medio de prisión por el asesinato a George Floyd. "Quiero ofrecer mis condolencias a la familia Floyd", afirmó el ex policía en los tribunal de Minneapolis, donde se le informó su pena.



"En este momento, debido a algunos asuntos legales adicionales, no puedo dar una declaración formal completa", dijo Chauvin en los estrados judiciales. Nunca había intervenido en las seis semanas del juicio y es la primera vez que toma la palabra.



"La sentencia no se basa en la emoción o la simpatía", dijo el juez Peter Cahill al dictar la pena después de que los fiscales pidieran una condena de 30 años. Añadió en un breve discurso que tampoco se basaba "en la opinión pública", sino en la ley y en los hechos específicos del caso.



Los fiscales del estado habían solicitado una sentencia de prisión de 30 años diciendo que "daría cuenta del profundo impacto de la conducta del acusado en la víctima, la familia de la víctima y la comunidad".



Por otro lado, la familia de George Floyd pidió a la corte que aplique la "pena máxima" de 40 años de prisión. "¿Por qué? ¿Qué estaba pensando cuando se arrodilló sobre el cuello de mi hermano sabiendo que él no era una amenaza?", le increpó su hermano Terrence al expolicía de 45 años durante la audiencia.



La hija de siete años de George Floyd declaró este viernes por primera vez en la audiencia. "Pregunto por él todo el tiempo", dijo la menor en un video que se mostró en los tribunales.



Bridgett Floyd, hermana de George Floyd y fundadora de la George Floyd Memorial Foundation, elogió la decisión del juez Cahill, pero dijo que no es suficiente. "La sentencia dictada este viernes al oficial de policía de Minneapolis que mató a mi hermano George Floyd muestra que los asuntos de brutalidad policial finalmente se están tomando en serio", dijo.



"Sin embargo, tenemos un largo camino por recorrer y muchos cambios que hacer antes de que las personas de raza negra y morena finalmente sientan que las fuerzas del orden público de este país los tratan de manera justa y humana", agregó.



Mientras que Carolyn Pawlenty, madre del expolicía, dijo en la vista de su sentencia que su hijo era "un buen hombre". "Siempre he creído en tu inocencia y nunca dudaré de ello", expresó dirigiéndose a Chauvin.



"No importa dónde vayas, dónde estés. Siempre estaré allí para visitarte", añadió, instando al juez a mostrar indulgencia con el asesino.



El ex policía, de 45 años, fue declarado culpable en abril por cargos de homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental por su papel en la muerte de George Floyd en Minnesota. Asesinato de George Floyd

Hace exactamente 13 meses, Chauvin y tres colegas arrestaron a Floyd bajo la sospecha de que había pasado un billete falso de u$s20 en una tienda de Minneapolis. Por ello, fue esposado e inmovilizado contra el pavimento en medio de la calle.



Luego, Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante casi diez minutos, indiferente a las súplicas de la víctima, e incluso cuando el pulso del hombre se desvanecía.



La escena, filmada con un celular y subida a las redes por una joven, rápidamente se volvió viral y desencadenó manifestaciones en distintas partes del mundo.



En ese contexto, el juicio de Chauvin fue seguido de cerca desde marzo por millones de personas en todo el país.



Durante semanas, la escena del crimen fue revisada desde todos los ángulos, fueron escuchados los testimonios de los testigos y los policías pasaron por la sala de juicio para denunciar la actitud de su excolega.



De su lado, el abogado del expolicía, Eric Nelson, insistió en que Chauvin había seguido los procedimientos policiales vigentes en ese momento y que la muerte de Floyd se debió a problemas de salud agravados por el consumo de drogas.



Los miembros del jurado no quedaron convencidos y tardaron menos de diez horas en declararlo culpable. Su decisión fue recibida con alivio en todo el país. Pero Nelson no cambió su estrategia de defensa y dijo que su cliente cometió "un error de buena fe" y solicitó una sentencia reducida al tiempo ya cumplido, que permitiría que su cliente fuera liberado de inmediato.



También advirtió del riesgo de que su cliente, quien fue encarcelado tras el anuncio del veredicto en un establecimiento de alta seguridad, sea asesinado en prisión. Cualquiera que sea la decisión judicial, la defensa planteará una apelación.



Pero el caso no termina con Chauvin: sus tres excolegas serán juzgados en marzo de 2022 por cargos de complicidad en homicidio por la justicia de Minnesota.



En paralelo, los cuatro hombres también enfrentan cargos federales por violar los derechos constitucionales de Floyd. Aún no se ha fijado una fecha para ese juicio.