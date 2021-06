Derrumbe en Miami: la odisea de una familia que logró escapar del piso 11

Foto 1/2 Foto 2/2

Janet Agüero dormía junto a su esposo después de un largo día de playa en Miami. Estaba en una de las habitaciones del departamento de sus suegros, en el piso 11 del Champlain Tower South, y sus hijos veían televisión en el living cuando "el ruido como de un terremoto" los hizo saltar de la cama.



"El movimiento fue lo que nos despertó, y al salir nuestro hijo nos dijo que algo no estaba bien. Se empezó a oír la gente de los balcones y un bombero nos dijo que saliéramos si podíamos", comenzó su relato la mujer, que vive en Nueva Jersey y llegó a la Florida para pasar las vacaciones.



Apenas lograron tomar sus celulares antes de salir corriendo: "Al salir al pasillo vimos que a la izquierda había desaparecido todo el apartamento B de la línea 4", detalló en una entrevista con TN.



Como había luz y no funcionaba el ascensor comenzaron a bajar las escaleras que estaban repletas de escombros. "Las escaleras se habían derrumbado un poco, tuvimos que correr, salir por el garage y allí nos encontramos con una señora de 88 años. Nos dijo que no iba a vivir hasta los 89 y mi esposo le dijo que sí, y la ayudamos y la pudimos sacar", siguió con el detalle de esos minutos que jamás olvidará.



Contó Janet que hasta ese momento no dimensionaba la magnitud de lo que había pasado esa madrugada en las calles 88 y Collins Avenue, en Surfside.



"Salimos por el garage, por la parte de atrás y tuvimos que subir un pedazo de concreto que se había derrumbado. Cuando bajamos ya no había polvo y recién ahí pudimos mirar lo que había pasado y ahí empecé a llorar, y no se si era llanto de alegría o tristeza. Doy gracias a dios que con mi familia salimos bien", relató.



Caminaron los cuatro hacia la playa y Janet volvió sobre sus pasos, volteó hacia el edificio y tomó una primera foto. "Yo tenía que tener esa foto para mirar y recordarme que por algo todavía estamos aquí, por algo estamos los cuatro bien y sobrevivimos", precisó.



Y agregó: "No tengo explicación y creo que no voy a tenerla pero tengo la foto para recordarme que la vida es muy corta y que dé gracias todos los días".



Derrumbe trágico



Hasta el momento son 159 las personas desaparecidas, entre los que hay cinco integrantes de una familia argentina.



Los equipos de rescate recuperaron en las últimas horas tres nuevos cuerpos de víctimas en el edificio derrumbado, con lo que la cifra de fallecidos se eleva a cuatro, informó la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.



Además, el número de desaparecidos aumentó a 159, mientras que las personas que ya fueron localizadas con vida son 120.



Janet también señaló que todavía trata de "entender lo que pasó" y contó que lo único que más de una vez le llamó la atención es que en el garage del edificio "siempre estaba inundado y había agua por todos lados".



"Lo único que he visto en el edificio y que no estaba bien es el garage, siempre que hemos venido siempre está inundado, siempre hay agua por todos lados, y parte de la pared que se está derrumbando, y hay pintura que no está bien, pero un piensa es un garage y nadie lo mantiene porque no es algo que tenga que lucir bonito", dijo.