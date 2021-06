Colapso de un edificio en Miami: Qué se sabe de las posibles causas

Internacionales Encontraron a un argentino y quedan nueve desaparecidos tras derrumbe en Miami

Mientras las 80 dotaciones de bomberos continúan con las tareas de rescate entre los escombros del edificio que se derrumbó en Miami, las autoridades comenzaron a indagar sobre las causas de la tragedia que hasta el momento se cobró una víctima.El colapso de parte del Champlain Towers, un complejo compuesto por tres edificios, se produjo cerca de las dos de la mañana. El edificio está ubicado sobre la avenida Collins, entre las calles 88 y 89, en cercanías de Bal Halbour."Uno no se imagina que un edificio se puede tumbar como ocurrió", afirmó en diálogo con radio Rivadavia Michael Góngora, vicealcalde de Miami Beach, quien sostuvo que por el momento los motivos del siniestro se desconocen.Sin embargo, explicó que por su antigüedad el edificio se debería encontrar en las tareas de refacción normales que debe realizar un complejo de estas características a las que definió "lujoso".El colapso de parte del Champlain Towers, un complejo compuesto por tres edificios, se produjo cerca de las dos de la mañana. El edificio está ubicado sobre la avenida Collins, entre las calles 88 y 89, en cercanías de Bal Halbour.Rodrigo, un argentino en Miami y propietario de dos inmuebles de las torres aseguró a TN que el colapso se debió a "fallas estructurales" del edificio. Y contó que el proceso de certificación demora tres años hasta que la Ciudad y el Condado declaran al lugar como seguro.En su testimonio insistió en que el edificio no llegó a la revisión de los 40 años, que estaba a cargo de una empresa de ingeniería civil a la que se le pagó millones de dólares para que realicen la "recertificación".Otro argentino que vive en Miami detalló que "el edificio tuvo una inspección hace un tiempito sobre la estructura de rajaduras y todo y le dijeron que estaba carcomido bastante todo el tema de cimientos debido al mar".También señaló que, según lo que le relataron a él, "como había que poner 8 palos (millones de dólares) nadie quería poner porque era muy caro y estas son las consecuencias".Hasta el momento, las autoridades confirmaron que al menos una persona murió y que varias resultaron heridas. Además, fuentes oficiales detallaron que 102 personas fueron localizadas y otras 99 se mantienen desaparecidas, entre ellas nueve argentinos.Al menos diez personas fueron trasladadas a hospitales. No se informaron detalles sobre su condición. CBS Miami difundió que se estaban llevando a cabo rescates de residentes atrapados.El director de Policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramirez, confirmó que 99 personas siguen desaparecidas y no se sabe nada de ellas.En tanto, 102 personas fueron encontradas, indicó Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.Una persona murió y al menos otras diez fueron atendidas en el lugar, confirmó el alcalde de Surfside, Charles W. Burkett. "Esta es una catástrofe terrible. En los Estados Unidos, los edificios simplemente no se caen", dijo.Sobre dos de los argentinos desaparecidos, se sabe que son Andrés Galfrascoli de 45 años y conocido cirujano plástico, Fabián Nuñez de 55 (su pareja) y Sofía Galfrascoli Nuñez de seis años (hija de ambos).La Cancillería argentina confirmó que se busca a esas tres personas y a seis argentinos más cuyos datos no trascendieron. En un momento, fueron diez los argentinos buscados, pero uno de ellos (Manuel Lafont, mayor de edad) fue encontrado con vida.