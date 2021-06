Encontraron a un argentino y quedan nueve desaparecidos tras derrumbe en Miami

Más de 50 desaparecidos

URGENTE: Colapsó edificio residencial de 11 pisos en Surfside #Miami EEUU. Ocurrió en la madrugada, así que se anticipan múltiples víctimas, se evacuaron los alrededores, al menos una persona ha sido rescatada con vida pic.twitter.com/cBpw55rA2X — Tuitero Sismico ? (@TuiteroSismico) June 24, 2021

Fuentes de la Cancillería señalaron que “fue rescatado un argentino y otros nueve siguen desparecidos” por el derrumbe del predio que compone parte del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como “la pequeña Buenos Aires”, donde residen numerosos argentinos que emigraron en 2001.Hasta ahora se conocieron las identidades de cuatro de los argentinos desaparecidos: Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Núñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad, pero se desconoce la de la persona hallada.Bomberos y rescatistas trabajan desde temprano en la búsqueda de supervivientes en medio de una gigante cantidad de escombros a los que se redujo el edificio construido a inicios de la década del ochenta, a metros de la playa, sin que hasta ahora las autoridades hayan brindado una hipótesis de lo ocurrido.El derrumbe se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers.Desde esa madrugada trabajaban más de 80 dotaciones de bomberos que llevaban adelante una imponente operación de búsqueda y rescate.“Esta es una catástrofe terrible. En los Estados Unidos, los edificios simplemente no se caen”, afirmó el alcalde de Surfside, Charles W. Burkett.Al menos una persona ha muerto, varias han resultado heridas y 50 se encuentran en paradero desconocido tras el derrumbe.Según ha confirmado al diario ‘The Miami Herald’ el portavoz de los servicios de emergencias Ray Jadallah, cerca de 55 apartamentos se han derrumbado la madrugada de este jueves, sobre las 1.30, lo que ha dejado una gran montaña de escombros en el barrio de Surfside.La mayoría de residentes se encontraban durmiendo cuando tuvo lugar el incidente. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine, ha lamentado lo sucedido y ha dicho que es “inimaginable”. “Se está llevando a cabo una gran operación de rescate”, ha aseverado.Las autoridades han pedido a los residentes y a sus familiares que llamen a las fuerzas de seguridad para confirmar o denunciar la desaparición de residentes, según la cadena de televisión CNN.Así, han señalado que tal vez las 50 personas desaparecidas no se encontraban en el edificio, llamado Champlain Towers South, en el momento del derrumbe dado que tal vez se encontraban de vacaciones o en cualquier otro lugar.Por el momento han sido evacuadas unas 40 personas que se encontraban en la zona, si bien las operaciones han tenido que suspenderse temporalmente debido a una fuerte tormenta que atraviesa la ciudad.En este sentido, ha dado las gracias a los equipos de emergencia durante una rueda de prensa desde Tampa. “La respuesta rápida ha sido importante y creo que ha salvado vidas. Quiero dar las gracias a la gente por su valentía a la hora de hacer eso”, ha aseverado.Sin embargo, las autoridades del barrio de Surfside temen que las labores de rescate se alarguen durante una semana. Jadallah ha especificado que ya se ha trasladado hasta la zona equipamiento pesado para sacar adelante el trabajo.Por su parte, el cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez, informó que se trata de “una zona donde hay muchos argentinos”.“Estamos en contacto con las autoridades del condado de Miami. Han llamado (argentinos al consulado), he estado en contacto con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe”, agregó el diplomático.Rodrigo, un argentino que tiene dos departamentos en el complejo Champlain Towers, dijo que “no había nada que hiciera temer que el edificio colapsaría” y aseguró que los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban parando en el edificio desde inicios de junio y consiguieron abandonarlo durante el derrumbe.“Ellos están bien, Gimena tiene un golpe. Habían regresado de cenar y estaban en el ascensor cuando escucharon un golpe fuerte y salieron del edificio”, relató Rodrigo, quién señaló que trabaja en una productora y tenía contacto con los artistas.A través de Instagram, Accardi manifestó estar bien: “Nosotros estamos bien. Gracias por preocuparse”.