Rusia dijo que cumplirá con la entrega del segundo componente de la Sputnik

Así lo señaló el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, según consignó la cadena internacional Rusia Today.



"Como la prioridad absoluta es el consumo interno y la satisfacción de las necesidades internas, es en esta prioridad que los fabricantes y nuestros departamentos se están concentrando ahora", indicó el funcionario.



Peskov añadió que si bien "no es posible satisfacer absolutamente toda la demanda en el extranjero de inmediato", todas las obligaciones contractuales con otros países serán "cumplidas".



En conferencia de prensa, Peskov pidió además no generar angustias en la población ante las demoras en el suministro de la segunda dosis y reiteró que el primer componente de la Sputnik V tiene una efectividad del 78,6 por ciento y "previene fuertemente los casos graves y las muertes" por coronavirus.



El presidente Alberto Fernández y su par de Rusia, Vladímir Putin, oficializaron el 4 de junio último el inicio de la producción local de la Sputnik V, con lo que Argentina aportará más vacunas no sólo a su plan nacional sino también a otros países de América Latina.



Hasta el momento, la Argentina recibió 9.415.745 vacunas provenientes de Moscú, de las cuales 7.875.585 corresponden al componente uno y 1.540.160 al dos.



A diferencia de las inyecciones de Sinopharm y AstraZeneca que también utiliza el país, las dos dosis de la Sputnik V son diferentes entre sí y la inmunización se completa con ambos componentes. Es por eso que en el último tiempo crecieron las dudas y las preguntas en los millones de argentinos que recibieron la primera dosis en marzo o abril y todavía no tuvieron noticias de la segunda, más allá de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, intentó llevar tranquilidad al señalar que "ninguna vacuna pierde efecto" con el tiempo.