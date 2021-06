La variante Delta podría representar el 90% de los casos a fines de agosto

La variante Delta del coronavirus que surgió en la India podría representar el 90% de los nuevos casos de Covid-19 en la Unión Europea (UE) a finales de agosto, aseguró este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, según la sigla en inglés).



"Basándonos en las pruebas científicas disponibles, la variante Delta es más transmisible que otras (...) y estimamos que a finales de agosto representará el 90%" de los nuevos casos en la UE, indicó la agencia europea en una nota.



La directora del ECDC, Andrea Ammon, instó a extremar la vigilancia y evaluó que "es muy probable que la variante Delta circule ampliamente durante el verano, especialmente entre los jóvenes que no son objeto de la vacunación", reprodujo la agencia de noticias AFP.



Para enfrentar la emergencia de esta variante, que es entre un 40% y un 60% más transmisible que la Alfa, surgida en el Reino Unido y actualmente predominante en la región, la agencia sanitaria llamó a acelerar las inmunizaciones.



Los estudios realizados en laboratorio y en situaciones reales coinciden en que una sola dosis de una vacuna solo ofrece una protección limitada contra la variante que apareció en India.



Actualmente, alrededor del 30% de los mayores de 80 años y 40% de los de 60 no completaron el esquema de inmunización contra la Covid-19 en la UE, según el ECDC, que supervisa a los 27 países del bloque, así como a Noruega, Islandia y Liechtenstein.



Además de llamar a acelerar el ritmo de inmunización de las personas vulnerables, el centro europeo invitó a los países a tener prudencia con respecto a reducir las medidas sanitarias para luchar contra el coronavirus.



Y advirtió que, si no se respetan las medidas de distanciación social, podría producirse "un aumento rápido" de los contagios y la consecuente alza de hospitalizaciones y decesos hasta "los mismos niveles que en el otoño de 2020".