Reino Unido considera eliminar la cuarentena a regreso de los turistas vacunados

El Gobierno británico está considerando eliminar el requisito de cuarentena para los turistas completamente vacunados que regresen a su territorio desde los países de la lista ámbar de su sistema de semáforo, que clasifica el nivel de riesgo de contagios por coronavirus.



Así lo confirmó este martes el ministro de Salud Matt Hancock, quien dijo que el Gobierno está trabajando en planes para permitir que las personas que han recibido ambas dosis de la vacuna regresen al Reino Unido desde países de la lista ámbar sin tener que ponerse en cuarentena.



Esto significaría que las personas que han tenido dos dosis podrían viajar a países como Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y Estados Unidos y no tener que aislarse cuando regresen.



Según Hancock, todavía esta idea no se ha considerado desde el punto de vista científico, pero insistió que está trabajando en ello. Dijo que la medida sustituirá el actual aislamiento de diez días por un test diario de coronavirus.



"Después de todo, ese es todo el propósito del programa de vacunación, por eso es tan importante que todos los adultos salgan y se vacunen", agregó en declaraciones a la cadena de televisión Sky News.



Cuando se le pidió que confirmara que el nuevo sistema podría estar en funcionamiento en agosto, Hancock respondió que ese sería el objetivo. También sugirió que Inglaterra todavía estaba en camino de levantar todas las restricciones restantes el 19 de julio.



Por otro lado, el ministro dijo que la tasa de crecimiento de los casos de coronavirus se está desacelerando y que si bien el número de hospitalizaciones está aumentando, no lo está haciendo muy rápidamente. Hancock también destacó que la cantidad de personas que mueren de coronavirus sigue siendo muy baja.



En el Reino Unido, los datos más recientes muestran que el 99% de los casos en todo el país pertenecen la variante Delta, originada por primera vez en la India que reemplazó a la Alpha, procedente de Kent, al sur de Inglaterra, que muestra además un mayor riesgo de hospitalización.



Los casos de la variante Delta aumentaron en el Reino Unido, de 33.630 contabilizados en la semana anterior a 75.953 en los últimos siete días, según cifras oficiales.



Hablando en el programa Today de la BBC, el funcionario adelantó que no se descarta que algunas restricciones se vuelvan a imponer en invierno, además de una dosis más de refuerzo de la vacuna.



Ha habido más de 4,6 millones de casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido y casi 128.000 personas han muerto desde el comienzo de la pandemia, según muestran las cifras del Gobierno.



En total se han administrado más de 31 millones de ambas dosis de la vacuna y casi 43 millones de una dosis.