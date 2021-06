Perú aprobó la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 18 años

El Ministerio de Salud de Perú anunció hoy que se aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para menores de 12 a 18 años y la firma de un acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm para la adquisición de un millón de dosis adicionales.



"El Gobierno firmó un acuerdo con Sinopharm para adquirir un millón de dosis adicionales contra la Covid-19. Este nuevo lote llegará la próxima semana, anunció el ministro Óscar Ugarte", dijo la cartera en su cuenta de Twitter.



El titular de Salud indicó que este acuerdo permitirá elevar a 68 millones las dosis que Perú tiene aseguradas a través de contratos con otros laboratorios como Pfizer, AstraZeneca y la coalición Covax Facility, el programa de Naciones Unidas para distribuir vacunas a países de ingresos bajos.



Más temprano, en diálogo con la radio local Exitosa, Ugarte había anunciado también la autorización de la administración del fármaco de Pfizer para menores de 12 a 18 años.



"Pfizer es una de las pocas empresas que ha experimentado en personas de 12 a 18 años y ha demostrado que son útiles (sus vacunas), en Estados Unidos ya se aprobó", enfatizó el ministro.



No obstante, anticipó que aún no se prevé realizar esa acción en Perú.



"Ese mismo registro se ha planteado acá y se ha aprobado, pero eso no quiere decir que se haya decidido vacunar a personas de esa edad. Esto es algo que tiene que ser evaluado y se decidirá en su momento", explicó Ugarte, citado por la agencia de noticias Sputnik.



Según el ministro, la aprobación no afectará el cronograma de la actual campaña de inmunización que beneficia con esas dosis a la población mayor de 60 años, así como a personas con comorbilidades.



A la fecha, Perú registraba hoy más de 2 millones de casos de coronavirus y 190.425 decesos desde el inicio de la pandemia.



En la región, además de Perú, el fármaco de Pfizer fue aprobado a principio de mes en Chile para personas de 12 a 16 años; el mes pasado en Brasil, aunque aún no comenzó su aplicación; y en Uruguay se aplica en esa franja etaria desde mediados de junio.



A nivel mundial, Estados Unidos y la Unión Europea aplican actualmente este inmunizante a menores.