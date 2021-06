Brasil superó las 500.000 muertes por Covid-19: hay protestas en las calles

Foto: Protestas en Río de Janeiro.- Crédito: AP

Miles de personas salieron a las calles de varias capitales brasileñas este sábado para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia, que ya dejó más de medio millón de muertos en el país, informaron los principales medios brasileños.



Este sábado, Brasil llegó a los 500.022 muertos por Covid-19, según el consorcio de prensa integrado por varios medios, reportó el diario O Globo.



Desde temprano, muchos manifestantes se congregaron en Río de Janeiro, Brasilia y Recife, entre otras 15 capitales, defendiendo consignas como “Fuera Bolsonaro”, “Fuera genocida”, “Gobierno del hambre y el desempleo”, “Vacuna ya” y “Vacuna en el brazo y comida en el plato”.



"La posición de Bolsonaro con relación al Covid y su negacionismo son absurdos. Ya está fuera de la realidad, del buen sentido, no se explica, es tan surreal”, dijo Robert Almeida, un fotógrafo de 50 años que compareció a la protesta en Rio de Janeiro.



Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales, apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010). Lula, sin embargo, no tiene previsto participar en los actos, informó su asesoría de comunicación.



Dos días antes, el exmandatario dijo que no quería que su presencia dominase “una manifestación convocada por la sociedad brasileña”.



Las personas que salieron a protestar usaron barbijo y expresaron su preocupación por el avance de la pandemia cuando el país se avecina a una tercera ola de contagios.



Con casi medio millón de muertos, Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia detrás de Estados Unidos, que supera los 600.000.



El programa de inmunización se inició en enero después de presiones del rival político de Bolsonaro, Joao Doria, quien al frente de la gobernación de San Pablo consiguió un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac para importar las primeras dosis de su inmunizante Coronavac. Desde entonces, sólo 11,5% de la población brasileña (212 millones) ha sido vacunada.



Una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia. Varios dirigentes calificaron a Bolsonaro de “genocida” por su rechazo a las medidas de aislamiento social y del uso de barbijos y el retraso del gobierno en la campaña de vacunación.



Brasil registra actualmente un promedio de cerca de 2000 muertos por día de Covid-19.Pese a ello, el país acogió este mes la Copa América de fútbol rechazada previamente por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.



(Agencia AFP)