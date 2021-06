Comité del Paro suspendió temporalmente movilizaciones en Colombia

Tras una semana de reuniones internas, luego de suspender los diálogos con el Gobierno Nacional, por inconformidad frente a la forma como se estaban manejando las conversaciones, los integrantes del Comité de Paro anunciaron hoy en rueda de prensa las estrategias que aplicarán para seguir insistiendo en las peticiones.



El equipo negociador señaló que aunque no esta conforme con la respuesta que se ha dado por parte del Gobierno en cabeza de Iván Duque, “En el ADN del Gobierno Duque no existe el verbo negociar”, ratifican su voluntad de dialogo con los representantes del Estado y a su vez que siguen unidos representando las peticiones del pueblo y que esto esta relacionado con el pliego de emergencia que desde hace un año el Gobierno tiene en su oficina.



A pesar de sus criticas con respecto al Gobierno y sus representantes, el Comité comentó que no seguirán las movilizaciones diarias y las concentraciones los miércoles, debido a que hasta el momento no se han dado garantías para la protesta y diariamente se anuncian violación a los derechos humanos, además, como una forma de ayudar a sobrellevar las muertes por Covid-19.



“Teniendo en cuenta que el CNP convocó para el 28 de abril un paro nacional, se decide en el marco del mismo, interrumpir temporalmente las acciones periódicas, eso no significa que la movilización social se pare en Colombia”, puntualizó uno de los representantes del Comité y agregó “Esta decisión se da pensando en salvar las vidas de los manifestantes en dos sentidos, uno por falta de garantías a la protesta y otra, por la situación que presenta el sistema de salud actualmente”.



En esta misma línea, el Comité insistió en que condena a la violencia, insiste en la movilización pacífica y exige que cese el daño a la propiedad pública y privada, como también las acciones vandálicas de la fuerza pública y los particulares.



Aunque se dará la interrupción de las manifestación el grupo reconoció que gracias a la protesta se dio la caída de la reforma tributaria, del anterior ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de la reforma a la salud y demás.



Pese a este anunció, se estarán convocando amplios foros, encuentros, conversatorios, velatones, actividades culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios. Como por ejemplo, el 20 junio que se cumple un año de la presentación del pliego nacional de emergencia al presidente Iván Duque se hará un concierto.



Además, una de las acciones que ejecutan, será el diálogo directo que tendrían los integrantes del grupo de negociadores, con diferentes sectores de la sociedad, la academia, los empresarios, alcaldes y gobernadores.



Por otro lado, anotaron que el Comité del paro también tendría previsto desarrollar proyectos de Ley que recojan el Pliego de Emergencia y entregarlos al Congreso de la República el próximo 20 de julio y que irá acompañado de una movilización nacional.



“Esperamos, por supuesto, que el Congreso no les falle a los colombianos así como le ha fallado el presidente Iván Duque”, expresó uno de los representantes.



El Comité aprovecho el espacio para recalcar que es lamentable que el Gobierno nacional no reconozca las problemáticas que vive la ciudadanía que llevó a cientos de personas a protestar, aún con la pandemia como factor de riesgo y que la dilación de la firma del preacuerdo del derecho a la protesta fue lo que provoco que decidieran pararse de la mesa, además, de la demora en instalar las negociaciones sobre el pliego.



Finalmente, advirtieron que habrá sectores que seguramente seguirán movilizándose, por lo que pidió todas las garantías para ellos mientras ejercen el derecho a la protesta y que las autoridades locales hablen con dichos movimientos.