Atentado con cochebomba en una base del Ejército de Colombia dejó 16 heridos

Al menos 16 heridos se contabilizan extraoficialmente en el atentado de esta tarde con coche bomba contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército de Colombia, en la ciudad de Cúcuta, en el noroeste, que fue confirmado por el presidente colombiano, Iván Duque.Hasta el momento ningún grupo armado se atribuyó la autoría del ataque explosivo, que se produjo a las 15:30 (17:30 de Argentina), cuando una furgoneta blanca estalló y provocó heridas a no menos de 16 personas, según consignó el diario bogotano"Ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del Ejército, en la ciudad de Cúcuta, he dado instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer esta lamentable situación", escribió Duque en su cuenta dePor su parte, el ministro Molano informó a través de la misma red social que se disponía a viajar "de inmediato" a Cúcuta, junto al comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, para "verificar la situación" y "activar las acciones pertinentes frente a estos graves hechos".Si bien varias informaciones no oficiales señalan dan cuenta de los heridos que dejó la explosión, no hay todavía un reporte por parte de la institución, según recogió el diario localHasta esta tarde, las imágenes difundidas desde el Batallón solo mostraban daños materiales en algunos edificios de la zona, principalmente ventanas rotas.