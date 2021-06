Roger Waters rechaza oferta millonaria de Facebook y llama "idiota" a Zuckerberg

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

Más problemas para "Zuck"

Roger Waters asistió a un foro para apoyar a Julian Assange y luchar por su liberación y acabó hablando de uno de los momentos más íntimos e incómodos que vivió junto a Mark Zuckerberg, a quien llamó "idiota".Según el músico, el fundador de Facebook le ofreció una gran cantidad de dinero para que compusiera una versión de “Another Brick in the Wall” para una película promocional de Instagram."Vete a la mierda", le contestó Roger Waters. El ex integrante de Pink Floyd se mostró muy crítico con Facebook e Instagram, ya que según él forman parte de la censura mundial que hace que historias como la de Assange no lleguen a todas partes.Waters se refirió al fundador de Facebook como una de las peores personas del mundo que tiene como objetivo "tomar el control de todo".También se refirió de forma despectiva al origen de la red social. "Pero piensas, ¿cómo lo hizo este pequeño capullo que empezó diciendo: 'Es bonita, le daremos un cuatro de cinco. Es fea. ¿Le daremos un uno?'. ¿Cómo consiguió algún tipo de poder? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".Waters se ha convertido en uno de los músicos más activistas de la actualidad. También participa en una plataforma de apoyo al pueblo palestino junto a Rage Against the Machine, Dua Lipa o The Weeknd.Días atrás, el nombre del fundador de Facebook apareció en la lista de los estadounidenses más ricos que pagan menos tasas de impuestos que muchos trabajadores comunes.Una fuente anónima hizo llegar a ProPublica toneladas de datos del Servicio de Rentas Internas sobre los más ricos del país, como Warren Buffett, Bill Gates, Rupert Murdoch y Mark Zuckerberg. ProPublica comparó esos datos con datos de otras fuentes.Informó que "en todos los casos que pudimos verificar "con declaraciones de impuestos de más de 50 personas" los detalles proporcionados a ProPublica coincidieron con la información de otras fuentes''.Por medio de estrategias impositivas perfectamente legales, muchos superricos pueden reducir sus impuestos federales a nada o casi cero.Se supone que el pago federal de impuestos sea gradual, lo que significa que los ricos deben pagar una tasa cada vez mayor sobre sus ingresos a medida que aumentan. Y ProPublica concluyó que, de hecho, las personas que ganan entre 2 millones y 5 millones de dólares al año pagaron un promedio de 27,5% de impuestos, la mayor tasa de cualquier grupo de contribuyentes.El presidente Joe Biden, que busca fondos para financiar sus planes de gastos, ha propuesto elevar los impuestos a los ricos. Biden quiere elevar la tasa máxima a 39% para las personas que ganan 400.000 dólares al año o más en ingresos gravables, y que serían menos del 2% de los hogares estadounidenses. La máxima tasa actual es de 37%. Fuente: (La Vanguardia y AP).