Horror en España: se conoció la autopsia de la niña hallada muerta en el mar

La desaparición

Se conoció este sábado el resultado de la, la niña de 6 años que estaba desaparecida junto a su hermana menor y su padre en Tenerife,. El examen determinó que, una condición que se produce por laEl cadáver de Olivia fue hallado el jueves a 1000 metros de profundidad en el interior de una bolsa amarrada a un ancla, por lo que. No obstante, medios locales advierten que la muerte podría deberse a otras causas.el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega, explicó que. Para ello, será necesario esperar a que se difundan los resultados de los exámenes toxicológicos, biológicos e histopatológicos realizados al cuerpo. De acuerdo con el experto, la muerte de la pequeña podría deberse a mecanismos que van desde “asfixia” y “ahogamiento” hasta “algún fallo cardíaco o una intoxicación”.El hallazgo del cadáver de Olivia se produjo a tres millas náuticas de la costa tinerfeña, dentro de la zona de búsqueda delimitada por la Guardia Civil a partir de la aparición de la lancha de Gimeno, a bordo de la cual habría secuestrado a sus dos hijas para luego asesinarlas.Con respecto al paradero del hombre, la Justicia informó que no se descarta la posibilidad de que siga con vida. Ante este escenario, en las últimas horas emitió una orden de captura internacional por la presunta comisión de dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género -este último involucraría a su expareja y madre de las niñas, Beatriz Zimmermann-. Mientas tanto, sigue la búsqueda desesperada de Anna, la hermana menor de Olivia, de un año.La pesadilla familiar que tiene en vilo a Tenerife comenzó en la tarde del 27 de abril, cuando Gimeno pasó a buscar a sus dos hijas para llevarlas a cenar. Esa misma noche, el hombre fue visto en el embarcadero del Puerto Deportivo Marina de la Cruz. Las cámaras de seguridad registraron su presencia, pero no se lo vio acompañado de las niñas.De acuerdo con los investigadores, el hombre hizo dos traslados a su auto para llevar seis bolsas a la embarcación, que tenía atracada en ese esa marina deportiva del norte de la ciudad. Asimismo, se sabe que realizó dos viajes en su bote en los que llevaba consigo seis bolsas deportivas, en una de las cuales fue encontrado el cuerpo de Olivia.A su vuelta a tierra, dos horas después, Gimeno ya no tenía las bolsas y estuvo un rato cargando su teléfono celular. Se sabe que tuvo varias conversaciones telefónicas con Beatriz, a quien le dijo que nunca más volvería a ver a las niñas ni tampoco a él.Pasada la medianoche, volvió a zarpar y ya no regresó a tierra.