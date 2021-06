Casos de variante Delta del coronavirus se triplicaron en una semana en el Reino

Los casos de la variante india “Delta” del coronavirus en Inglaterra se han triplicado en una semana, hasta alcanzar los 42.000, y la cepa parece propagarse un 64% más rápido que la variante británica de Kent, convirtiéndose así en la responsable de nueve de cada diez infecciones, según confirmaron este viernes las autoridades sanitarias del país.



Ante los temores por Delta, el ministro de vacunas británico, Nadhim Zahawi, insinuó la posibilidad de un retraso en la fecha que marcaría el final de las restricciones contra el coronavirus y afirmó que el Reino Unido no debe “desperdiciar los logros alcanzados con tanto esfuerzo a través del programa de vacunación”, según Daily Mail.



Se cree que el gobierno del primer ministro del país, Boris Johnson, podría retrasar un mes el fin de las restricciones, programado para el 21 de junio, dejando de lado por el momento los planes de levantar los límites de afluencia de público en grandes eventos, bodas y bares. El portavoz del político conservador afirmó este viernes que “examinarán detenidamente los datos” durante el fin de semana antes de hacer un anuncio el próximo lunes.



El Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés) informó que la tasa de R del virus es la más alta desde octubre (entre 1,2 y 1,4) lo que significa que el número de casos podría aumentar en las próximas semanas. Sin embargo, se espera que las vacunas eviten los ingresos hospitalarios y las muertes, por lo que un nuevo cierre de actividades no sería necesario, de acuerdo a Daily Mail.



Los parlamentarios expresaron que el gobierno debería estar alerta tras el aumento de más de 29.000 casos de la variante Delta en sólo una semana y la advertencia de que se están duplicando en tan sólo cinco días en algunas zonas del país. De todas maneras, las autoridades sanitarias inglesas publicaron datos prometedores que demuestran que las vacunas están funcionando bien contra la cepa india.



Las cifras muestran que sólo una de cada 10 personas hospitalizadas tras infectarse con la variante había recibido dos dosis de una vacuna, mientras que el resto había recibido una dosis o ninguna. Doce de las 42 personas que murieron a causa de la cepa habían sido vacunadas y 1.785 de las 33.206 infecciones se produjeron en personas que recibieron las dos aplicaciones.



Es probable que las vacunas sean la solución que pueda evitar que el Reino Unido vuelva a cerrar actividades, pero se teme que no haya suficientes personas inmunizadas y que los suministros se agoten en los próximos días, después de que esta semana se abrieran las citas para los menores de 30 años y de que sólo el martes se reservaran un millón de turnos para vacunarse.



Zahawi aseguró que las dosis de Pfizer, que se utilizan para todos los menores de 40 años y para aproximadamente la mitad de las segundas aplicaciones de las personas mayores, serán “ajustadas pero estables” en junio. Un ministro escocés admitió que la restricción del uso del ensayo de AstraZeneca para los adultos jóvenes está ralentizando el programa de vacunación, según Daily Mail



Public Health England informó que una sola dosis de la vacuna ofrece un 33% de protección contra la variante india del coronavirus, frente al 50% de la cepa Kent, pero dos dosis siguen siendo muy eficaces, con un estimado del 81%, frente al 88%.



La Oficina de Estadísticas Nacionales sugiere que el brote de casos en Inglaterra creció un 13% la semana pasada, hasta alcanzar los 96.800 positivos totales, en comparación con el aumento del 75% de la semana anterior. Sin embargo, Zahawi dijo que el gobierno tendrá que ser “muy cuidadoso” para evitar que los contagios vuelvan a explotar.