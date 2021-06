Chile anunció otra cuarentena por un rebrote de coronavirus

En medio de un proceso electoral para la segunda vuelta para gobernadores del próximo domingo, el Gobierno de Chile tuvo que anunciar una nueva cuarentena estricta para la Región Metropolitana de Santiago, a partir de las 5 de la mañana de este sábado, debido a otro pico de nuevos casos de coronavirus.



El ministerio de Salud alertó sobre un fuerte incremento de contagios diarios, fallecidos e internados en cuidados intensivos que se registran en las últimas semanas, pese a la avanzada campaña de vacunación, único dato positivo para el mandatario Sebastián Piñera, quien desde octubre de 2019 lidió con un estallido social que derivó en una elección para reformar la Constitución en la que su fuerza, Renovación Nacional, y la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), tuvieron magros resultados.



Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, indicó durante el balance diario que a pesar de que en las últimas semanas se ha visto una “estabilización de los casos” a nivel nacional, la Región Metropolitana y la de O’Higgins presentan un preocupante aumento de casos.



Se trata del segundo confinamiento total de la capital, luego del encierro decretado el 18 de marzo pasado por un rebrote de la pandemia.



El aislamiento en toda la capital desde el sábado coincidirá con la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, prevista para el el domingo 13 de junio, y sobre esto, Daza enfatizó que “en ningún caso” la cita electoral se suspenderá, pese a que las previsiones sobre el flagelo son desalentadoras.



La funcionaria precisó que “las personas que estén en cuarentena pueden ir a votar y volver a su domicilio" y exhortó a que "no existan reuniones sociales” que devengan en la propagación del virus, cuyas variantes se están mostrando cada vez más agresivas y letales.



A partir del sábado 12 de junio, entrarán en aislamiento total más de 7 millones de chilenos que viven en las 52 comunas (barrios) de la capital.



La medida fue objetada por la coalición oficialista Chile Vamos y el partido opositor de extrema derecha Republicanos, bajo el argumento de que las cuarentenas "no son efectivas" y que "los chilenos no pueden seguir encerrados".



“Llegó la hora de terminar con esta verdadera dictadura sanitaria que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes y estancando el país", sentenció José Antonio Kast, presidente de Republicanos.



Evelyn Matthei, alcaldesa reelecta de Providencia por la UDI, calificó la decisión como “un golpe grande para las personas, para los adultos mayores y para los niños, aunque aceptó que el coronavirus "es una pesadilla que nunca termina y por lo tanto debemos confiar en las decisiones de nuestras autoridades y hacerlas cumplir".



Chile viene registrando un aumento de enfermos diarios en las últimas semanas. Hoy reportó 7.716 contagios nuevos y 198 personas fallecidas, para un total acumulado de 1.453.478 casos y 30.339 decesos desde el inicio de la peste en marzo de 2020.



La Región Metropolitana sigue encabezando la tasa de positividad, por encima de la media nacional, con un 12%, situación a la que se agrega el dato del 98% de ocupación de camas de terapia intensiva.



El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, refirió también que en este momento existen 3.266 personas internadas en unidades de cuidados extremos, de las cuales 2.798 están con apoyo de ventilación mecánica.



Durante el balance, las autoridades sanitarias informaron además que iniciarán el proceso de vacunación para menores de edad entre los 12 a 17 años para lo cual Piñera anunció más temprano en sus redes sociales que Chile firmó un nuevo contrato con la farmacéutica estadounidense Pfizer para adquirir cuatro millones de dosis.



A su vez, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó hoy el uso de emergencia para mayores de 18 años de la inyección de una sola dosis Janssen, que desarrolla la empresa también norteamericana Johnson & Johnson, en medio de otro repunte de contagios y muertes.



Con este inmunizante, son cinco los fármacos aprobados: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, CanSino y ahora Janssen.



“La vacuna de Janssen hoy está disponible a través del mecanismo" de distribución equitativa de vacunas "Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es justamente esta condición que nos permite homologar esta autorización para ser parte del plan nacional de inmunizaciones contra el Covid-19 en Chile", comentó el director del ISP, Heriberto García.



El antídoto, también de una sola dosis, cuenta con una eficacia de 66,9% entre personas mayores de 18 años después de 14 días de aplicado, informó José Crisóstomo, miembro del comité de expertos internacionales de la OMS, citado por el diario capitalino El Mercurio.



Según el último balance del Ministerio de Salud, en Chile se alcanzó las 20.020.810 dosis administradas a la población desde el inicio del programa de vacunación masiva, que comenzó en febrero.



Se han vacunado, hasta el momento, 11.234.379 personas con al menos una dosis.



Chile es el sexto país de América Latina con más casos confirmados de coronavirus, según datos de la OMS.