Advierten que es "insuficiente" vacunación para evitar resurgimiento del covid

El actual nivel de vacunación en Europa no basta para evitar un resurgimiento de la pandemia, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), que instó a evitar "el error" que provocó el aumento de casos en el verano de 2020.



Según la sección Europa del organismo de salud de la ONU, que incluye a 53 países y territorios, algunos de Asia, un 30% de la población de la región ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna anticovid y un 17% está completamente vacunada.



"Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado suficientemente lejos", dijo el director Europa de la OMS, Hans Kluge, en una rueda de prensa en Copenhague, Dinamarca .



"La vacunación está lejos de ser suficiente para proteger a la región de un rebrote. La distancia hasta alcanzar al menos un 80% de cobertura en la población adulta es todavía considerable", añadió.



El responsable sanitario indicó que la región ha registrado un declive general de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos en los dos últimos meses.



Por primera vez desde el otoño boreal de 2020, la semana pasada no se superaron en la región los 10.000 fallecidos por covid en siete días, según la OMS Europa.



Pero Kluge instó a los países a evitar "el error" de levantar medidas prematuramente cometido el pasado verano boreal, informó la agencia de noticias AFP.



"En el transcurso del pasado verano, los casos aumentaron gradualmente en los grupos jóvenes de edad y se trasladaron a grupos más mayores, contribuyendo a un rebrote devastador, confinamientos y pérdidas de vidas en otoño e invierno de 2020", dijo Kluge.



Por ello animó a los países a contar con "las lecciones del año anterior", actuando rápido ante el crecimiento de casos, ampliando el testeo y el rastreo de contactos, y "logrando rápidamente tasas muy altas de vacunación en las poblaciones más vulnerables".



Además, la OMS recordó su inquietud por la circulación de nuevas variantes, como la detectada por primera vez en India, que se sospecha más contagiosa y más resistente incluso tras una primera dosis de la vacuna.