Video: furioso productor volteó con máquina un auto estacionado en su tranquera

Enojado por un auto que le bloqueaba la entrada a su campo, un productor decidió utilizar su tractor para empujar el vehículo y arrojarlo en la ruta. Todo quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.El episodio sucedió el sábado pasado en la entrada de la estancia de Robert Hooper, en el condado inglés de Durham, aunque no está en claro si era el dueño del campo quien conducía el tractor. Aparentemente, se trató de una diputa entre el productor y un grupo de jóvenes que previamente habían dañado su propiedad.En las imágenes, que fueron compartidas a través de Snapchat, se puede ver a un hombre dentro de una excavadora dirigiéndose hacia un auto que está “estacionado” en medio del campo. Mientras, otro hombre sin remera comienza a patear al tractor, enojado. El conductor empuja el auto, que vuelca en varias oportunidades, hacia afuera de su campo, y el vehículo queda “tirado” sobre la ruta. Finalmente, el productor regresa al interior de su campo.

