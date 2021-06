Vacuna contra el VIH alcanza la fase 3 y "tiene alta eficacia"

Se llama "Mosaico" y fue desarrollada por Janssen, la filial belga del laboratorio Johnson & Johnson, que creó una de las vacunas contra el coronavirus.



"Mosaico" ya superó las fases previas. Los estudios encontraron anticuerpos en el 97% de los que recibieron la vacuna. Ahora se realizará un ensayo que durará de 24 a 36 meses e implicará a casi 4 mil personas de todo el mundo (280 de ellos en España, coordinados por el Hospital General Universitario de Valencia).



Hugo Roland, médico infectólogo (M.P.:11826 / C.E.: 4014), fundador del Programa Provincial de Sida en Córdoba y jefe del Programa VIH de la Obra Social Universitaria Daspu, dijo a Cadena 3: "La vacuna del HIV ha tenido muchas investigaciones que nunca pasaron a la fase 3, o pasaron, pero no fueron exitosas, porque la hipótesis de trabajo era investigar sobre la proteína que muta de la superficie del virus".



"Luego abandonaron esa hipótesis y se comenzó a trabajar sobre las partes del virus que no mutan, las proteínas gag, pol y env, y la novedad de esta vacuna es que se incorpora al prototipo de las vacunas SARS, Ébola y Covid-19", explicó.



Y precisó: "El prototipo sería como un auto que genera inmunidad y se le cambia el aniego que sería la patente. Con ese mismo prototipo se cambia el antígeno para el SARS, el Ébola, y en este caso el HIV".



Sobre si esta vacuna abrirá la puerta a la cura definitiva del Sida, Roland expresó: "Eso se verá después, a igual que con el Covid-19, hay que ver cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes, cómo se comporta la inmunidad de memoria celular, no se puede decir ahora".



No obstante, sostuvo que nunca se estuvo tan cerca de lograr una vacuna para el VIH. Además, "se abre la posibilidad de que no sólo sea preventiva, sino que se pueda aplicar a pacientes que tienen reconstitución inmune y supresión viral".