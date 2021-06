Lula: Brasil "necesita una persona comprometida con la inclusión de los pobres"

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva criticó las políticas del actual mandatario Jair Bolsonaro frente a la pandemia, la realización de la Copa América en su país y volvió a posicionarse como candidato para disputar las elecciones del 2022: "Este país necesita una persona que esté comprometida con la inclusión de los pobres".



Lula, quien recuperó sus derechos políticos este año tras un fallo del máximo tribunal del país y hoy se ubica primero en los sondeos de intención de voto, afirmó que no dudará en ser candidato a presidente de Brasil en las elecciones de 2022: "Si fuera necesario que yo sea candidato para sacar a Bolsonaro, estoy seguro que lo seré".



El exmandatario brindó una entrevista al medio local Rede Meio Norte en donde responsabilizó al Gobierno actual por la catástrofe sanitaria que atraviesa Brasil y por la relativamente lenta campaña de vacunación: "Si todas las ofertas de vacunas no hubieran sido rechazadas, habríamos evitado al menos la mitad de las muertes en el país".



En medio de la mayor cifra de muertos por coronavirus registrados en más de un mes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil tratará mañana en "una sesión de urgencia" si se disputa o no la Copa América defendida a ultranza por Bolsonaro, pero criticada por Lula y miembros de su partido: "Brasil no debería haber aceptado ser sede de la Copa América en este momento. Si realmente ocurre aquí, demandará atención por parte del personal sanitario".



En la creciente polarización de cara a las elecciones de 2022, el fundador del Partido de los Trabajadores afirmó que "este país necesita una persona seria, que conozca Brasil y que esté comprometida con la inclusión de los pobres en el presupuesto" y recomendó a sus compatriotas: "Es bueno que la gente sepa muy claramente lo que representa cada uno", en referencia a si le hace bien al país la creciente polarización entre su persona y el actual mandatario.



En la última encuesta realizada por Datafolha, Lula vencería por 41% contra 23% a Bolsonaro en una primera vuelta, y 55% contra 32% en un balotaje.