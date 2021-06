Noruega dio por terminada la pandemia del coronavirus

Según Preben Aavitsland, jefe médico en la división de control de infecciones del Instituto Noruego de Sanidad Pública, “se acabó la pandemia” en el país escandinavo. El pasado domingo 7 de junio, Aavitsland publicó en Twitter un gráfico que mostraba el bajo nivel que los hospitales noruegos experimentan en los últimos meses.



De acuerdo con la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades, Noruega, con 5,5 millones de habitantes, ha contado hasta el pasado 8 de junio con 785 muertos por coronavirus, cifra inferior a países con un número de habitantes similar: Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia e Irlanda, con 2.158, 959, 12.404 y 4.941 muertos, respectivamente.



"La erradicación del coronavirus no es un objetivo razonable"

Aavitsland explicó al diario VG que en Noruega pueden decir que “la pandemia ha acabado. Podemos empezar a prepararnos para una vida en la que el coronavirus ocupará muy poco espacio en nuestras vidas”. En cambio, David Nabarro, enviado especial de la OMS para la pandemia COVID-19, dijo esta semana que la humanidad “va a tener que aprender a coexistir con el virus”, ya que “la erradicación no es actualmente un objetivo razonable para el mundo”.



En ello coincide el experto del Instituto Noruego de Sanidad Pública, que a pesar del bajo número de infecciones y de la rápida vacunación del país, cree que podrían darse pequeños brotes aislados en un futuro: “Harán falta varios años porque esto no acaba hasta que no acabe para todos”.



Precaución y vacunación en Noruega

De esta forma, Aavitsland quiso explicarlo mejor a través de un símil con un incendio: “El fuego en el bosque acabó y la gente y las viviendas ya no corren peligro, pero quedan rescoldos que pueden encenderse un poco aquí y allá por lo que hay permanecer vigilantes”.



Por otro lado, Espen Nakstad, subdirector general de la Dirección de Salud de Noruega, afirmó que la pandemia no "terminará por completo" hasta que todos los adultos hayan recibido su segunda dosis. Aproximadamente el 32% de los noruegos ya ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus.