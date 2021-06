Castillo se adjudicó el triunfo en el balotaje presidencial en Perú

El candidato de Perú Libre a la presidencia, Pedro Castillo, se adjudicó el triunfo en el balotaje del domingo último tras asegurar que cuenta con un "informe" de su partido que contiene el "conteo oficial" de los votos.



El docente y sindicalista de izquierda hizo el anuncio anoche en una intervención ante sus simpatizantes en Lima, en la que le pidió a las autoridades electorales no "mancillar" la voluntad del pueblo peruano y le reclamó a sus seguidores "no caer en la provocación".



Asimismo, garantizó que su futuro Gobierno será "respetuoso de la democracia y de la Constitución actual", y encabezará una gestión "con estabilidad financiera y económica".



"Hay ciertas zancadillas como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más, el costo del pan, del pollo, de la canasta familiar. Mentira, lo que pasa es que hay cierta incertidumbre, que el pueblo ya no las cree, y por eso debo decirles que acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional donde está mostrando su respaldo al pueblo", dijo, citado por la agencia de noticias Europa Press.



Castillo agradeció a quienes son "vigilantes de la voluntad popular", reiterando así un pedido realizado el lunes tras la denuncia de su rival, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de "indicios de fraude" electoral.



"Vengo acá no solamente a expresar mi gratitud, sino también mi reconocimiento a los hombres y mujeres de esta patria que se han puesto de pie acá y en el extranjero, a los hermanos que están fuera del país que se han visto movilizados por la democracia", agregó.



Según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Castillo lidera las votaciones con un 50,2%, mientras Fujimori perdería con un 49,7% con 97,955% escrutado.