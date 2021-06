Perú: Esperan conteo de votos del exterior pero Castillo sigue liderando

Perú vivió otra jornada de expectativa por el escrutinio del balotaje presidencial, en el que el sindicalista de izquierda Pedro Castillo seguía aventajando de manera ajustada a la populista de derecha Keiko Fujimori, a la espera del conteo de la mayoría de los votos de peruanos en el exterior y de la resolución de las actas impugnadas u observadas.



La ansiedad llevó a grupos de simpatizantes de los dos candidatos a concentrarse frente a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del escrutinio, y en el caso de los de Fujimori, a plantear sospechas de fraude que fueron descartadas por autoridades, políticos, observadores internacionales y expertos.



Castillo reunía esta noche 50,31% de los votos válidos contra 49,69% de Fujimori, con una diferencia de poco más de 107.000 votos entre algo más 18,4 millones de sufragios válidos computados, cuando se había contabilizado 96,74% de las actas.



El avance del escrutinio disminuyó hoy a la espera de la mayoría de las actas de las mesas en el extranjero, que la ONPE ya había advertido que llegarían “mayoritariamente” entre hoy y mañana, sobre todo aquellas procedentes de países más alejados.



“Las actas del exterior no llegan en un solo envío; van llegando por valija diplomática, de acuerdo a cada consulado de los diversos países, e ingresan al centro de cómputo”, explicó en Twitter el politólogo Fernando Tuesta, quien dirigió la ONPE entre 2000 y 2004.



La Cancillería peruana informó en un comunicado que hoy llegarían al país “21 cónsules portando un total de 2.646 actas”, luego de que ayer arribaran “seis cónsules con 303 actas, que ya están contabilizadas”, y otras 398 por vía electrónica, según la agencia de noticias Andina.



Además de las poco menos de 1.500 actas que quedaban por procesar hoy, faltaba conocer la resolución sobre al menos 1.337 que estaban impugnadas u observadas y fueron remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



Si ninguno de los candidatos alcanza una diferencia irreversible cuando la ONPE haya procesado el total de las actas, será preciso esperar las decisiones del JNE, que usualmente demora algunos días en pronunciarse sobre los casos más complejos, para proclamar al mandatario electo, tal como sucedió hace cinco años, cuando Fujimori perdió ajustadamente ante Pedro Pablo Kuczynski.



De manera excepcional, el JNE decidió que esta vez hará púbicas “las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueran apeladas”, informó su presidente, Jorge Salas, a la radio RPP.



En ese contexto, grupos de simpatizantes de los dos candidatos se manifestaron hoy en las inmediaciones de la sede de la ONPE, en el centro de Lima.



Los seguidores de Castillo reclamaron “un conteo transparente”, mientras los de Fujimori protestaron por un presunto fraude, según el diario limeño La República.



Fujimori afirmó anoche, en conferencia de prensa, que sus colaboradores detectaron “una estrategia de parte de Perú Libre (PL, el partido de Castillo) para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular”.



Explicó que esa supuesta estrategia se llevaba a cabo mediante el proceso de impugnación de actas, “donde la mayoría, sobre todo, tratan de evitar que las actas con mayor votación para Fuerza Popular (FP, su partido) no sean contabilizadas”.



La posibilidad de fraude fue rechazada no solo por PL sino por autoridades, políticos de otras fuerzas, así como por observadores internacionales y expertos.



“Rechazo las acusaciones del fujimorismo sobre un supuesto fraude electoral; a diferencia de ellos, eso no es algo que nos caracterice”, dijo en Twitter la candidata a primera vicepresidenta de PL, Dina Boluarte.



Salas sostuvo que “es peligroso para el país hablar de fraude por un incidente o dos” y advirtió que “hay que tener elementos suficientes para hablar de una cosa tan dura, no se puede sembrar dudas de esa naturaleza”.



“Es el fujimorismo de siempre, que no acepta los resultados, la voluntad del pueblo peruano y se le ha caído la careta a la señora Fujimori; estamos repitiendo y viendo lo mismo que hemos vivido en 2016, cuando se negó a aceptar el triunfo de Kuczynski”, afirmó Daniel Salaverry al Canal N.



Salaverry fue dirigente de FP hasta fines de 2018 -se alejó de ese partido mientras ejercía la presidencia del Congreso- y en la primera vuelta del 11 de abril fue candidato presidencial por el partido del expresidente Martín Vizcarra y para el balotaje se anunció como jefe de la campaña de Castillo en algunas regiones.



“Hago una invocación a que Keiko Fujimori y su aparato político y mediático dejen de atentar contra la democracia”, exhortó Marco Arana, excandidato presidencial del Frente Amplio de izquierda.



Asimismo, la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) aseguró que el proceso electoral “fue organizado de manera correcta y exitosa de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales” y resaltó “la determinación y el profesionalismo” de la ONPE y el JNE.



A su vez, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) felicitó a los peruanos por la jornada electoral “pacífica y democrática” y llamó a los candidatos a que “prevalezca” la “actitud democrática”.



“Cinco casos, que tienen que ser debidamente investigados, no implican bajo ninguna circunstancia un indicio que nos permita usar la palabra fraude”, sostuvo el secretario general del capítulo peruano de la ONG Transparencia Internacional, Iván Lanegra.