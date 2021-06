Chile: por primera vez, menores de 39 años lideran ocupación de camas por covid

Una impactante realidad está golpeando fuerte a Chile, luego de que en las últimas horas se informara que por primera vez, los menores de 39 años son los que están liderando el ingreso a las unidades críticas en el país debido a la pandemia del coronavirus.



Así fue informado este lunes por las autoridades sanitarias, quienes destacaron que de los 3.247 pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Chile, 2.769 están conectados a ventilación mecánica.



Según los datos concedidos por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de Chile (Deis), los pacientes de 39 años y menos, totalizan 723 ingresos actuales a las UCI de todo el país, cifra que corresponde a un 22,84% de las entradas generales a esta área.



Por otro lado, quienes siguen de cerca a este grupo son los adultos entre 50 a 59 años, de los cuales 722 ingresaron a las UCI, con un 22,81% de las entradas totales a esta área.



Las autoridades también comunicaron que más atrás en el listado se encuentran los pacientes entre 60 y 69 años, quienes ocuparon 642 ocupaciones UCI; y los internados de 40 y 49 años, quienes llegaron a un total de 639 ingresos a las camas críticas. Finalmente, el rango de personas entre 70 años y más alcanzaron las 439 ocupaciones en total.



El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) aprovechó la oportunidad para especificar que la caída del rango etario entre los internos actuales de las UCI, se entienden porque buena parte de estos grupos aún no se han vacunado masivamente. Por lo mismo, es que durante las próxima semanas, se iniciará una campaña nacional para seguir impulsando la inoculación entre los más jóvenes.



Chile atraviesa un grave rebrote de coronavirus que está afectando a buena parte de su territorio. En las últimas horas, el país andino superó los 30 mil muertos en total por COVID-19, y se vio obligado a extender el cierre de sus fronteras hasta fines de junio.



Además, este lunes fue el segundo desde que se inició la pandemia con la cantidad más alta de contagiados, registrando 6.958 en solo 24 horas.



El rebrote chileno por coronavirus mantiene con las alarmas encendidas a las autoridades, luego que un informe del DEIS aprovechara de comunicar que ocho comunas del país superan actualmente los mil casos activos de coronavirus, y que en total, son 60 mil casos activos de COVID-19 que se mantienen en el país.



Frente a esta preocupante situación a nivel nacional, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochemi) aprovechó este lunes para informar las últimas cifras sobre el agobiante trabajo que se vive en las unidades críticas del país.



La presidenta de Sochemi, Cecilia Luengo, sobre el ingreso de los pacientes de 39 años de edad y menos a las unidades críticas, comentó que “el rango etario que aumenta semana tras semana en UCI son los menores de 39 años, que empezó en los reportes de la segunda ola con un 11% y vamos en un 23% y creciendo”.



“Estamos hablando de una enfermedad que no da tregua, eso hace llamar a la gente joven que ahora están en el calendario a acudir a la vacunación porque no están exentos de riesgos”, declaró Luengo.



Frente a la vacunación que se está desarrollando a nivel país, Luengo destacó que si los inoculados se llegan a infectar por coronavirus, estos tienen un “curso benigno”, pero hay entre un 10% y un 14% de la población que “aunque se vacune, puede llegar a tener un curso grave de la enfermedad”.