España se abre el lunes a los extranjeros vacunados contra el coronavirus

España revisó los requisitos sanitarios de entrada en el país y, entre otras novedades, admitirá desde el lunes a los viajeros que tengan los certificados de vacunación y de recuperación de la Unión Europea y países del Espacio Económico Europeo (EEE). Y se abrirá también a los turistas vacunados de países de fuera esos bloques.Los argentinos vacunados con la vacuna rusa Sputnik V seguirán sin ser admitidos: pese a los pedidos del gobierno de Vladimir Putin, ese fármaco todavía no fue autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos ni por la Organización Mundial de la Salud.Y España aclara que sólo admitirán a los que estén inoculados con alguna de las vacunas aprobadas. Entre ellas sí figuran la de AstraZeneca y las de los laboratorios chinos Sinopharm -la que se aplica en la Argentina- y Sinovac, que la OMS aprobó para su uso de emergencia el martes pasado y que se usa sobre todo en Chile.Según detallaron las autoridades de España, "se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa".La normativa, que entra en vigor este lunes, 7 de junio, tiene como novedad también que admitirá las pruebas de antígenos rápidas aprobadas por la Unión Europea (UE) como certificado diagnóstico, junto con las PCR, hasta ahora las únicas aceptadas, y que son mucho más caras.Según publicó este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas serán las de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN).Y también los test de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para el Covid-19, publicada por la Comisión Europea.Se aceptarán como válidos los certificados con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la llegada a España y respecto a los certificados de recuperación, la validez finalizará a los 180 días de la toma de la muestra.Cualquiera de esos certificados deberá estar redactado en español, inglés, francés o alemán y, si no es posible obtener el original en alguno de estos idiomas, el documento acreditativo deberá ir acompañado de una traducción al español realizada por un organismo oficial.Si se procede de zonas de la UE/EEE no incluidas en el listado de países de riesgo del Ministerio español de Sanidad, no hará falta presentar ninguna prueba diagnóstica ni certificado de vacunación o inmunidad.Igualmente, si se viaja a España por turismo desde un país que no pertenece a la UE ni al Espacio Económico Europeo pero está incluido en la lista de territorios con baja incidencia, excluidos de la zona de riesgo, se podrá entrar sin necesidad de prueba diagnóstica ni certificado de vacunación ni inmunidad.Cuando se acercan los meses de julio y agosto, España se esfuerza en reactivar el turismo, uno de los principales motores de su economía, después de un año desastroso debido a la pandemia de coronavirus.El texto del Boletín Oficial de España recordó que el "Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, establece que las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo" o cualquier otro agente que venda pasajes aéreos o marítimos, "deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España, de todas las medidas de control sanitario y de las consecuencias de su incumplimiento".En particular, destaca el texto "informarán de la obligación de presentar código QR generado por Spain Travel Health antes del embarque y de las consecuencias de su incumplimiento o falseamiento".Para obtener ese código, se debe llenar un formulario a través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación para celulares Spain Travel Health (SpTH).Todos los pasajeros que lleguen a España como destino final, "deberán someterse a la llegada a un control sanitario en el primer punto de entrada", agrega el decreto oficial. Se tomará la temperatura de los viajeros y se controlará su estado general.