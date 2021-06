Chile tiene el 97% de sus camas de terapia intensiva ocupadas

El Gobierno de Chile informó este jueves que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país se acerca al 97% y que el número de pacientes que “desafortunadamente” ingresan a las unidades de cuidados intensivos “sigue aumentando” en medio del repunte de casos diarios y fallecidos.



El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, detalló a la prensa que la ocupación nacional ya es de 96,7% y destacó que, de los nuevos ingresos a terapia intensiva, el 86% no se ha vacunado o no ha completado todo el esquema de vacunación contra el coronavirus.



Detalló que hasta este jueves existen 3.219 personas internadas en cuidados intensivos, de las cuales 2.724 se encuentran conectadas a ventilación mecánica.



Además, las autoridades sanitarias reportaron que hubo 8.150 casos nuevos y 213 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que deja al país vecino con 1.403.101 contagiados y 29.598 decesos desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo del año pasado.



Indicaron también que la tasa de positividad nacional se ubicó en un 9,69%, mientras que, la Región Metropolitana registró un 11%, lo que confirma a la capital como principal foco de infección del país.



En medio de este repunte de casos a nivel nacional, las autoridades sanitarias decretaron el retroceso a confinamiento total de 16 comunas (barrios), de los cuales cinco son de Santiago, que incluyen zonas populosas como Maipú, Independencia, Santiago Centro, Macul y Cerrillos.



Estas zonas chilenas entrarán en cuarentena nuevamente desde el próximo lunes a las 5 de la mañana, explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



En el balance diario, que este jueves se realizó desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró su apoyo al polémico “pase de movilidad”, decretado por el Gobierno para dar mayor libertad a quienes estén completamente vacunados e inmunizados.



Sin embargo, anunció que “las personas en comunas en cuarentena podrán usar su pase de movilidad sólo dentro de su propia comuna, no podrán trasladarse a otras comunas”.



Advirtió que “el incumplimiento de esta ordenanza tendrá sanciones” y que los portadores de este pase no pueden “trasladarse a otras regiones mientras su comuna esté en cuarentena”.



Las palabras de Paris se dan luego que el presidente Sebastián Piñera dijera en una entrevista que está dispuesto “a evaluarlo todo de acuerdo a la información y evolución de la pandemia”, incluido el "pase de movilidad".



Este pase de movilidad ha generado duras críticas del Colegio Médico, pero el mandatario lo defiende como una forma de que mucha gente salga del encierro. No obstante, aclaró que “no les permite ir a los restaurantes, ni ir a trabajar” porque no cambian las reglas ya que “el (plan oficial) Paso a paso se mantiene”.



Chile es el sexto país de América Latina con más casos confirmados de coronavirus, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).