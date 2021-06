Se derrumbó un edificio en Río de Janeiro: murieron un padre y su hija

El hecho ocurrió pasadas las 6.30 en el barrio Río das Pedras, cuando un inmueble se derrumbó y provocó daños en varias edificaciones vecinas.



El jefe del cuerpo de bomberos que trabajó en el lugar, Jorge Monteiro, informó que la niña fue rescatada sin vida de entre los escombros.



La muerte de la niña fue confirmada alrededor de las 10:20 am (misma hora en Argentina) por el comandante del Departamento de Bomberos, luego de más de 7 horas de trabajo, y el cuerpo de su padre fue localizado dos horas después, registró la página web de noticias globo.com



Los muertos son Natan Gomes, de 30 años, y su hija Maitê, de 3.



La madre de la niña Kiara Abreu, fue la la última víctima rescatada con vida y trasladada al Hospital Miguel Couto, en la Zona Sur de Río de Janeiro, consignaron las fuentes.



Hasta el momento no se pudo determinar la cantidad de personas que estaban en el edificio en una jornada de feriado en Brasil por la conmemoración de la fecha religiosa Corpus Christi.



Río das Pedras es una comunidad pobre que históricamente es dominada por las llamadas localmente 'milicias', grupos de mafias parapoliciales que ejercen el control del lugar haciendo negocios de seguridad e inmobiliarios a cambio de servicios de seguridad contra los grupos narcos.



Varios edificios de la región fueron erguidos en forma irregular por estas organizaciones de la ultraderecha política con la ocupación de terrenos fiscales.



En la vecina comunidad de Muzemba 24 personas murieron en 2019 al derrumbarse un edificio que se había construido sin las normas de seguridad por parte de las mafias de las milicias.



Globo agregó que las familias afectadas por el derrumbe son ocho y que el edificio derrumbado está en la Rua das Uvas, en la esquina de la Avenida Areinhas, y que sus calles circundantes fueron cerradas al tránsito debido a las tareas de rescate.



En el primer piso del edificio había un cibercafé. Nathan vivía en el piso de arriba con su esposa e hija, y aún no se sabe si las otras tres víctimas rescatadas con vida pertenecen a la misma familia.



Según el comandante de bomberos, el coronel Leandro Monteiro, seis ambulancias participaron del rescate, además de una aeronave que aguardaba en las inmediaciones para traslados de emergencia.



Defensa Civil también acudió al lugar, y los técnicos evalúan los daños que se ocasionaron en otras cuatro propiedades, vecinas a la que se derrumbó, una del lado derecho y tres al frente.



Los vecinos del edificio siniestrado dijeron que comenzaron a escuchar crujidos alrededor de las 2 am y que la propiedad se derrumbó alrededor de las 3:20 am.



Por último, explicaron que luego del derrumbe se produjo un incendio que fue controlado.



