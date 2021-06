España reconoce el derecho de las trabajadoras sexuales a sindicalizarse

El Tribunal Supremo español revirtió una decisión de la Audiencia Nacional y habilitó la creación del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), la primera institución de este tipo en el país que reconoce el derecho a sindicalizarse en este campo.



"El ámbito funcional de los estatutos impugnados es conforme a derecho, las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse", sostuvo el Tribunal Supremo en su sentencia publicada este miércoles, en referencia a las personas que trabajan por cuenta propia.



Y aclaró: "Dentro del ámbito funcional de los estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena", según la agencia de noticias Sputnik.



El tema se venía debatiendo tanto en la sociedad como entre la dirigencia política y los tribunales de Justicia.



Tanto el Estado español como dos organizaciones feministas habían presentado un recurso judicial contra la creación de este sindicato y la Audiencia Nacional les dio la razón en noviembre de 2018 por considerar que amparaba la prostitución por cuenta ajena.



El máximo tribunal de España, decidió a favor del derecho a la asociación sindical de las trabajadoras sexuales por cuenta propia, aunque eligió no entrar en el debate sobre la legalidad de esas actividad económica.



"Unos estatutos sindicales no pueden determinar la legalidad (o ilegalidad) de cualquier actividad, correspondiendo esa tarea al legislador", afirmaron los jueces, que delegaron esa tarea en el Congreso nacional.



El fallo se conoció en el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores Sexuales.