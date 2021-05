WhatsApp cambia una decisión para frenar el éxodo de usuarios

El cambio de políticas de privacidad dispuesta por WhatsApp había espantado a los usuarios, y muchos empezaron a abandonar la aplicación de mensajería instantánea para migrar a otras como Telegram. Sin embargo, aseguran que tomó una drástica decisión para frenar el éxodo.La empresa propiedad de Facebook ya había informado que los que no aceptaron los cambios de política de privacidad que rigen desde el 15 de mayo iban a poder seguir usando la aplicación. Pero se suponía que no iban a poder utilizar algunas de sus novedades, como la posibilidad de acelerar los mensajes de audio.De hecho, en las últimas horas circularon versiones que apuntaban a la posibilidad de que WhatsApp podría haber cambiado los ajustes de privacidad compulsivamente.Según indica el sitio The Verge, parece que Whatsapp decidió una nueva marcha atrás. Todo indica que la amenaza no será aplicada y desde la aplicación de mensajería instantánea admitieron que no limitarán las funciones del servicio si no se aceptan las nuevas reglas.“Dadas las recientes conversaciones con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar claro que no limitaremos la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización”, dijo un portavoz de WhatsApp al sitio.No obstante, señalaron que "seguiremos recordando a los usuarios de vez en cuando y les permitiremos aceptar la actualización, incluso cuando decidan usar características opcionales relevantes como comunicarse con una empresa que está recibiendo apoyo de Facebook", agregó el portavoz.Es una medida de los responsables de WhatsApp que busca frenar el "éxodo" de millones de personas hacia Telegram o Signal. Otra es WhatsApp Plus, de la cual te contamos cuáles son sus características y riesgos potenciales.